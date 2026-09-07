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Seis pasajeros mueren en unidad atrapada por inundación en Edomex

Una posible fuga de gas habría provocado la intoxicación de las víctimas; autoridades investigan las causas

Por EFE

Septiembre 07, 2026 11:53 a.m.
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Seis pasajeros mueren en unidad atrapada por inundación en Edomex
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      Ciudad de México, 7 de septiembre (EFE).- Seis personas murieron después de que la unidad de transporte público en la que viajaban quedó detenida en una zona inundada de Bosques de Tultitlán, en el Estado de México.

      El incidente ocurrió entre el domingo y este lunes, durante las intensas lluvias que provocaron severas inundaciones y afectaciones viales en la zona metropolitana.

      De acuerdo con versiones difundidas por medios locales, el agua acumulada habría alcanzado el sistema que permitía al vehículo funcionar con gas, lo que presuntamente ocasionó una falla mecánica y una fuga de combustible hacia el interior de la unidad.

      Esta versión no había sido confirmada oficialmente por las autoridades estatales hasta el momento.

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      Tres pasajeros fueron encontrados sin vida dentro del vehículo, luego de que presuntamente no pudieron abrir los accesos a tiempo. Otras tres personas lograron salir, pero se desplomaron a pocos metros de la unidad.

      Servicios de emergencia y agentes policiacos acudieron al sitio para acordonar la zona, mientras personal pericial realizó el levantamiento de los cuerpos de cuatro hombres y dos mujeres.

      Las autoridades iniciaron una carpeta de investigación para determinar las causas del incidente y deslindar posibles responsabilidades.

      Hasta el momento, el Gobierno del Estado de México no ha informado oficialmente si la unidad presentaba fallas mecánicas ni si habrá sanciones contra la línea de transporte involucrada.

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