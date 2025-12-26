logo pulso
Muere Jorge Lozano Soriano, guionista de Mujer, casos de la vida real

El escritor, colaborador cercano de Silvia Pinal, falleció a los 90 años

Por El Universal

Diciembre 26, 2025 08:44 a.m.
A
Muere Jorge Lozano Soriano, guionista de Mujer, casos de la vida real

El escritor Jorge Lozano Soriano, recordado en su intervención creativa en las historias de "Mujer, casos de la vida real", murió a los 90 años. La noticia fue difundida en las propias redes sociales del guionista que, por décadas, trabajó junto a Silvia Pinal y el unitario que encabezó "la Diva".

Fue hace poco más de un año, en diciembre de 2024, cuando el escritor de origen argentino ofreció una entrevista a "El País", en ella, confió que, tras 25 años de trabajar en la televisión mexicana, se acercó a "la Pinal" para ofrecerle un proyecto que, en principio, había sido concebido para tener forma en su natal Argentina. "El programa original se llamaba Las veinticuatro horas", contó don Jorge al diario español. El proyecto sí vio la luz verde en Buenos Aires, el cual fue transmitido de 1981 a 1985 con gran éxito.

