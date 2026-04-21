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Muere Ricardo de Pascual, actor de "El Chavo del 8" y "Vecinos"

El actor destacó en programas de Chespirito y telenovelas mexicanas emblemáticas.

Por El Universal

Abril 21, 2026 10:08 a.m.
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Ricardo de Pascual / Foto: FB

Ricardo de Pascual / Foto: FB

El actor mexicano Ricardo de Pascual, con amplia trayectoria en cine, teatro y televisión, falleció el 21 de abril de 2026 a los 85 años, dejando un legado de más de seis décadas en la industria del entretenimiento.

Ricardo de Pascual y su legado en la actuación

De Pascual destacó no solo como actor, sino también como director y productor, consolidándose como un intérprete versátil que transitó con naturalidad entre la comedia y el drama.

"La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero Ricardo de Pascual @ricardodepascual. Nuestro más sentido pésame a familiares, amistades y colegas. QEPD."

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Participación en programas emblemáticos y telenovelas

Su trabajo alcanzó gran popularidad gracias a su participación en los programas de Roberto Gómez Bolaños, "Chespirito", donde formó parte de sketches emblemáticos.

En "El Chavo del 8" dio vida a personajes como el Señor Calvillo, quien intentaba comprar la vecindad, además del Señor Hurtado y un mesero en el restaurante de Doña Florinda. Mientras que en "El Chapulín Colorado" participó en episodios recordados como "Un difunto bastante muerto" y "El cofre del pirata".

Su carrera también incluyó su paso por la televisión en series como "Odisea Burbujas", un clásico de la programación infantil, y "Vecinos", donde tuvo apariciones que conectaron con nuevas generaciones.

En el terreno de las telenovelas, participó en producciones como "El manantial" (2001), "Locura de amor" (2000), "Camaleones" (2009) y "Sueño de amor" (2016).

Ricardo de Pascual se desempeñó como maestro de actuación y director de escena, contribuyendo a la formación de nuevos talentos.

Lucha contra la enfermedad y reacciones en el medio artístico

En sus últimos años, el actor habló abiertamente sobre su lucha contra la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), enfermedad que enfrentó con una actitud resiliente y que lo llevó a convertirse en una voz de inspiración para muchos.

La noticia de su fallecimiento ha generado reacciones en el medio artístico, donde colegas y seguidores lo recuerdan como un profesional comprometido y una presencia constante en la historia de la televisión mexicana.

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