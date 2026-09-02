Toluca vs León, por el boleto a la final de la Leagues Cup

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Esta noche se definirá al primer finalista de la Leagues Cup 2026 entre Toluca y León, los primeros en enfrentarse en esta jornada de semifinales exclusivamente mexicanas por primera vez en la historia del torneo.

Esta es una "final adelantada" tanto del torneo como de la Liga MX, ya que se enfrentan dos de los mejores equipos del futbol mexicano en la actualidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por un lado, está el Toluca, que ocupa el segundo lugar en la tabla de posiciones del Apertura 2026 con 13 puntos y que acumula cinco partidos sin conocer la derrota entre Liga MX y Leagues Cup. Enfrente está la Fiera, que, a pesar de estar en el séptimo escalón de la tabla en el torneo local, fue líder del futbol mexicano en la Leagues Cup, y además tiene ocho partidos al hilo sin perder.A continuación, les presentamos los detalles de la hora y dónde ver EN VIVO el partido, que se jugará en el Shell Energy Stadium de Houston.¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el Toluca vs León de la Leagues Cup?Día: miércoles 2 de septiembreHora: 19:00 horasTransmisión: Imagen TV y Apple TV