Natalia Jiménez gana batalla legal por custodia de su hija

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Después de seis años de una intensa batalla en los tribunales, Natalia Jiménez obtuvo un fallo definitivo a su favor en el proceso legal que mantenía con su exesposo y exmánager, Daniel Trueba, por la custodia y crianza de su hija Alessandra, de 9 años. La cantante celebró la resolución entre lágrimas al considerar que finalmente podrá tomar decisiones importantes sobre la vida de la menor.

El tribunal en Estados Unidos autorizó a la exintegrante de La Quinta Estación a mudarse junto a su hija, además de devolverle la facultad de decidir sobre su educación, realizar viajes internacionales —incluidos desplazamientos a México por motivos familiares o laborales— y garantizar la manutención correspondiente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El conflicto comenzó tras el divorcio de la pareja en 2020, cuando la relación entre ambos se deterioró y dio paso a un prolongado proceso judicial en una corte familiar de Miami.Uno de los principales desacuerdos era que, durante años, Trueba impidió que Alessandra saliera de Estados Unidos con su madre, lo que limitaba la posibilidad de que la menor acompañara a la intérprete en sus compromisos profesionales o visitara a su familia en México.La disputa se intensificó cuando Jiménez solicitó la custodia total de su hija al denunciar presuntos problemas de adicciones por parte de su expareja. Como parte del proceso, una guardiana designada por la corte ordenó la realización de exámenes toxicológicos, cuyos resultados fueron positivos para alcohol y marihuana en el padre.La cantante también declaró ante el tribunal que tomó la decisión de buscar la custodia absoluta después de que su hija le comunicara presuntas agresiones físicas y verbales durante los periodos de convivencia con Trueba.A lo largo del litigio, el exmánager intentó cuestionar la estabilidad mental de la artista como parte de su estrategia de defensa. De acuerdo con la propia Natalia Jiménez, el proceso legal tuvo un fuerte impacto económico y llegó a dejarla en bancarrota hace seis años, mientras enfrentaba comentarios de personas que aseguraban que perdería el caso.Con esta resolución, la intérprete pone fin a un conflicto legal que se prolongó durante seis años y comienza una nueva etapa de estabilidad familiar junto a su actual esposo, Arnold Hemkes, y su hija Alessandra.En el video que posteó en sus redes, agradeció las oraciones que la gente hizo por ella y por su hija, y alentó a las madres que estén pasando por lo mismo, a no rendirse, pues aunque el camino se torne complicado, siempre hay esperanzas y soluciones a favor.