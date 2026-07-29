Fallece "Javis", fundador de La Revolución de Emiliano Zapata

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El músico mexicano Javier Martín del Campo "Javis", fundador, guitarrista, voz y compositor de la agrupación "La Revolución de Emiliano Zapata", murió, así lo informó la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM).

A través de un mensaje, la organización lamentó el fallecimiento del artista y destacó la huella que dejó en el rock mexicano con sus composiciones.

"Su espíritu creativo dejó una huella imborrable en el rock mexicano. Como compositor, dio vida a canciones como "Mi mejor regalo", "Todo tuyo" y "Mi forma de sentir", obras que forman parte de la memoria musical de varias generaciones", señaló la SACM.

En 1969, Javier Martín del Campo fundó en Guadalajara junto a un grupo de amigos la emblemática banda "La Revolución de Emiliano Zapata", conocida popularmente como "La Revo". Dentro de la agrupación se desempeñó como director, guitarrista principal y compositor clave.

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Uno de los momentos más importantes de su trayectoria llegó en 1970, cuando la banda ganó un concurso organizado por la radiodifusora Radio Internacional, lo que les permitió firmar con la disquera Polydor Records.

El tema "Nasty Sex", compuesto por Javier Martín del Campo y lanzado en 1971, se convirtió en un éxito internacional que llevó a la agrupación a alcanzar altos niveles de popularidad en México, Estados Unidos, Reino Unido y Europa central.

El impacto de "La Revolución de Emiliano Zapata" también los llevó a formar parte de importantes acontecimientos culturales de la época. La banda fue invitada al histórico Festival de Avándaro en 1971.

Ese mismo año, el grupo musicalizó y participó en la película "La verdadera vocación de Magdalena", protagonizada por Angélica María.

Con su trabajo como compositor y músico, Javier Martín del Campo "Javis" se convirtió en una figura fundamental del rock mexicano, dejando canciones que continúan formando parte de la memoria de distintas generaciones.

"Hasta siempre, Maestro. Que su música siga haciendo historia", expresó la Sociedad de Autores y Compositores de México.