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Nieta de Paquita la del Barrio es encontrada, tras 40 días perdida

La Fiscalía de Guanajuato informó sobre el rescate de la joven tras 40 días de desaparición.

Por El Universal

Julio 01, 2026 03:57 p.m.
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Nieta de Paquita la del Barrio es encontrada, tras 40 días perdida
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      Kelly Ariadne Gerardo Grajeda, la nieta de Paquita la del Barrio, reportada desaparecida desde hace 40 días, ya fue localizada y se ha reunido con su familia, aunque seguirá hospitalizada, pues se encuentra bajo revisiones médicas para conocer si sufrió alguna lesión o agresión mientras su extravío.


      Fue a través de un comunicado firmado por Paquito Torres, mánager de la cantante de "Rata de dos patas", que se dio a conocer que Kelly ya había sido encontrada, luego de que fuera vista por última vez el 20 de mayo.

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      "...Con enorme alivio y gratitud, informamos que Kelly ha sido localizada con vida".
      Su localización ocurrió 40 días después de su extravío, el que tuvo lugar en la localidad de Rancho Viejo, en San Miguel de Allende, Guanajuato, como detalló su cuñada, Alejandra Chávez en entrevista con "Ventaneando".
      De acuerdo con la joven, fue a través de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) que la familia de Kelly Aridne supo que había sido encontrada, fueron los servidores públicos del órgano quienes rescataron a la joven de 28 años y la trasladaron al Hospital General de San Miguel Allende, donde se reencontró con su madre.
      "Ahorita, su mamá está con ella, totalmente, desde el minuto uno que pudimos trasladarnos a San Miguel de Allende, ayer -miércoles 30 de junio-, nos comenta el fiscal, alrededor de las cinco de la tarde, que ya había dado con ella; Fiscalía no nos ha dado los detalles, en sí, nada más nos avisaron y ellos fueron por ella, nosotras llegamos directamente al hospital para verla", dijo.
      Para Alejandra, fue sorprenderte percatarse del estado físico en que se encontraba su cuñada que, tras poco más de un mes desaparecida, presentaba una excesiva baja de peso, heridas y un cuadro de deshidratación; por fortuna -precisó- en los estudios a los que ha sido sometida no hay signos de abuso o alguna enfermedad grave.
      "La verdad es que sí, fue impactante verla en este peso tan bajito, sí con muchas heridas, sobre todo en los brazos, en esas localidades (donde fue encontrada) hay muchas ramas, superdeshidratada pero, dentro de lo que cabe, los doctores dicen que no tiene anemia, que es una superventaja", destacó.
      Señaló que es posible que Kelly sea dada de alta en el transcurso de la semana, pero que continuará con el apoyo de asistencia psicológica, debido a que, a pesar de que sí reconoció a los familiares con los que se reencontró, experimenta mucho temor y zozobra.
      "Llegó desde la madrugada, le están haciendo estudios, la verdad es que, sí, está en una situación emocional complicada, quiero pensar que tendrá el acompañamiento de un psicólogo, de un psiquiatra y, con un tratamiento adecuado, para que ella vaya hilando la historia y pueda comentar realmente lo que sucedió, está con mucho temor, después de tantos días y, obviamente, con un tema de salud un poco delicado", ahondó.

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