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Automotrices, en la incertidumbre por decisión de EU sobre T-MEC

General Motors, Ford y Stellantis piden igualdad de condiciones entre países

Por El Universal

Julio 01, 2026 04:22 p.m.
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Automotrices, en la incertidumbre por decisión de EU sobre T-MEC
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      La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), que representa a todos los fabricantes de vehículos en el país, lamentó el anuncio realizado hoy por parte del Gobierno de Estados Unidos de no renovar el T-MEC.

      AMIA considera que esta decisión no reconoce el exitoso proceso de integración que se ha venido construyendo desde hace más de 30 años entre México, Estados Unidos y Canadá, y que ha generado importantes beneficios económicos y sociales a los tres países, convirtiéndose en pilar de la capacidad de la región con el resto del mundo.

      "La industria automotriz es el ejemplo más claro del éxito que ha tenido esta integración trilateral.

      "Esta decisión no contribuye a la generación de certidumbre que requiere la industria automotriz, afectada ya durante casi año y medio por los aranceles bajo la Sección 232, que han puesto en desventaja a México frente a otros países y que requieren acciones urgentes de resolución", afirmó AMIA, en un comunicado.

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      Sin embargo, dicho anuncio no significa que el T-MEC dejará de tener vigencia, sino que se deberán de abordar de manera efectiva una serie de temas que le preocupan a Estados Unidos.

      En ese sentido, AMIA reiteró su disposición a colaborar con el gobierno de México en este proceso, resaltando que cualquier diálogo deberá generar respuestas que sean aceptables para los tres países miembros del T-MEC.

      Ahora, los gobiernos tienen que entrar en un proceso de diálogo, ya sea en el formato de revisiones anuales por 10 años que establece el tratado o mediante el mecanismo que acuerden los gobiernos, que permita tomar las acciones necesarias para solucionar aquellos temas en los que haya desacuerdo.

      "Instamos a los tres gobiernos a que este proceso de diálogo pueda generar rápidamente las condiciones para que el T-MEC se renueve a la brevedad posible, a fin de preservar la integración trilateral, regresar al tratamiento comercial preferencial, y recuperar la estabilidad y certidumbre que ha ayudado a nuestra industria a consolidarse como la más importante del T-MEC y de la región", subrayó AMIA.

      Automotrices de EU piden igualdad de condiciones
      Ante el inicio de la primera revisión conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), los tres principales fabricantes de automóviles estadounidenses: General Motors, Ford y Stellantis se pronunciaron por una resolución rápida y duradera que garantice la igualdad de condiciones frente a países que pagan menos aranceles para exportar vehículos hacia el mercado estadounidense.
      El presidente del Consejo Estadounidense de Política Automotriz (AAPC), Matt Blunt, emitió un comunicado donde menciona que la integración económica de América del Norte ofrece enormes ventajas competitivas para la región, y los fabricantes de automóviles estadounidenses se sienten alentados por las negociaciones en curso entre Estados Unidos, México y Canadá.
      Sin embargo, los fabricantes de automóviles estadounidenses "se encuentran en desventaja" frente a las importaciones de vehículos de países cuyas exportaciones están sujetas a un arancel fijo del 15% y sin una regla de origen comparable.
      "Instamos a una resolución rápida y duradera que garantice la igualdad de condiciones y brinde la certeza a largo plazo necesaria para las inversiones en el sector automotriz, que requieren una gran inversión de capital", afirmó Blunt.

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