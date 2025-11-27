Omar Chaparro deja atrás la competencia y apuesta por la paz mental

Tras años de carrera y presión mediática, el actor y conductor Omar Chaparro ha adoptado una nueva filosofía de vida, en la que prioriza su bienestar personal y paz mental por encima de la competencia y el rating.

Como conductor de "¿Quién es la Máscara?", el programa que compite directamente contra "La Granja VIP", Chaparro revela que su postura es tan radical que ha dejado de ver ambos shows y se ha desentendido por completo de las cifras de audiencia.

"Descubrí que ahora lo más importante para todos... es la paz y la paz mental, incluso más que la salud física... ese es el verdadero lujo al que podemos aspirar", dijo en conferencia de prensa. Su estrategia ahora es simple: "no pongo atención en lo que me roba la paz".

Chaparro explicó que con los años entendió que, aunque antes se preocupaba por "ser mejor que el vecino", hoy prefiere disfrutar lo que hace sin engancharse. "Ya estuve ahí, enganchado en los ratings... ya viví eso", afirmó. "Ahorita me entrego en el programa, lo disfruto como un niño, se termina y gracias. Si me olvido de mi programa, ¡cuánto más de ´La Granja´, con todo respeto!", sentenció.

Esta decisión le ha permitido enfocarse en otros proyectos que tenía pendientes, como el lanzamiento de su nuevo disco "El menos indicado", así como sus participaciones en películas como La celda de los milagros o Venganza.

Por ahora, el artista está concentrado en su faceta musical. Su nuevo disco, previsto para 2026, incluye colaboraciones con La Sonora Santanera, y ya planea una gira por México para presentar las 18 canciones en las que, asegura, imprimió una parte de sí mismo.