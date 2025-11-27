CHRISTINA AGUILERA ESTRENA SU NUEVO TEMA NAVIDEÑO

logo pulso
Por EFE

Noviembre 27, 2025 03:00 a.m.
La cantante estadounidense Christina Aguilera ha dado a conocer el vídeo de su nuevo single navideño, ‘My favorite things’, un adelanto de su película ‘Christina Aguilera: Christmas in Paris’, en el que aparece cantando delante de la Torre Eiffel. La artista anunció en sus redes sociales la publicación del tema y del videoclip, grabado con el emblemático monumento parisino de fondo, mientras ella canta y baila en una plataforma rodeada de árboles luminosos de navidad.  Aguilera está acompañada por una orquesta de cámara y de un grupo de bailarines vestidos de blanco, el mismo color que el corpiño que luce.

Este lanzamiento musical llega tras el anuncio de ‘Christina Aguilera: Christmas in Paris’, un especial cinematográfico que se estrenará exclusivamente en cines el 14 y 21 de diciembre, en más de 700 salas en Estados Unidos. Esta experiencia cinematográfica celebra el 25 aniversario del álbum navideño de Aguilera, ‘My kind of Christmas’ (2000). Con una Torre Eiffel transformada en un brillante árbol de Navidad, Aguilera presenta versiones reinventadas de clásicos navideños y éxitos que han definido su carrera. 

