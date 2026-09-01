Rosita Bouchot publica foto hospitalizada y pide oraciones

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Rosita Bouchot pide a sus seguidores que oren por ella y su salud, luego de publicar una fotografía desde el hospital; con una sonrisa en el rostro, la actriz que dio vida a Paty, la novia de "el Chavo del 8", afirmó a sus seguidores que, pese a todo, se encuentra bien, aunque no detalló en qué consistirá el procedimiento.

Sólo a un par de horas de la operación a la que será sometida, la actriz compartió un post para compartirle la noticia a sus seguidores, con una fotografía en donde aparece con la bata de hospital, de que sería intervenida, pero trató de tranquilizarlos, afirmando que no se trataba de un asunto de gravedad.

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"Estoy bien y voy a estar mejor, igual todas sus bendiciones son bienvenidas, hoy me operan a las 2:30 de la tarde, si me pueden enviar pensamientos lindos y oraciones, se los voy a agradecer".La actriz recibió comentarios de aliento y solidaridad, a sólo dos días de que celebrara su cumpleaños 75, en compañía de su esposo, Jorge Estrada Avendaño.Aún pese a que en dos días sería intervenida, la actriz se mostró de buen humor, degustando, en un restaurante, un chicle en nogada. Además, realizó una transmisión con sus seguidores de Instagram, el mismo 30 de agosto, durante la noche, con los que conversó y por los que fue felicitada.Cabe destacar que, en los últimos años, Rosita llamó la atención por rememorar una anécdota que vivió con Roberto Gómez Bolaños "Chespirito", el día que le sugirió que, la razón por la recurrió a ella para que sustituyera a la primera actriz que dio vida a Paty (Patty Juárez), era, quizá, porque se sentía atraído por ella."Sí (le gustaba), cuando acabé de grabar se metió a mi camerino y me dijo 'Rosita, no sé si te estoy llamando como mujer o como actriz' y, se quedó callado, yo me quedé helada, no contesté nada, me quedé así, ¿qué edad tenía?, estaba muy chavilla, no sabía ni qué decirle y, ya no volví a trabajar con él, pero tampoco me agarró de la greña ni me quiso besar ni nada, nada más fue ese comentario", dijo, en una entrevista, el pasado abril, a Matilde Obregón.En esa misma charla negó que Florinda Meza la hubiera tratado con desdén, afirmando que, antes de que, ambas se dedicaran a la televisión, habían tomado clases de jazz con ella y, desde esa época, la personalidad de "doña Florinda" se caracterizaba por ser discreta y reservada.