Nuevo León aplicará nueva Ley de Educación en ciclo 2026-2027

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

En el naciente Ciclo Escolar 2026-2027, el secretario de Educación, Juan Paura García, dijo que se enfocarán en aplicar la recién publicada Ley de Educación bajo el marco legal que permitirá al Gobierno de Nuevo León avanzar en acciones encaminadas a fortalecer la mejora en la calidad educativa.

En el Nuevo León Informa, el funcionario estatal, quien estuvo acompañado de la Subsecretaria de Educación Básica, Norma Patricia Sánchez y de la directora de Recursos Materiales, Hermelinda Perroni Prado, señaló que el Gobierno del nuevo Nuevo León da un paso más para consolidar avances en temas fundamentales como la Educación Inclusiva; Movilidad Escolar; Infraestructura Escolar; uso responsable de la tecnología y las redes sociales; y Revalorización del magisterio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Vamos a dar un paso más importante, más sólido y más legitimado en cuanto a temas muy trascendentes que se encuentran contemplados en la misma Ley, como lo son la Educación Inclusiva, la Movilidad Escolar, la Infraestructura Escolar de nuestros planteles, el Uso responsable de las tecnologías y las redes sociales, así como algo muy transcendental para la transmisión del conocimiento, como es la Revalorización que tenemos que tener con todos nuestros maestros y nuestras maestras", expresó.-----Educación InclusivaEn Educación Inclusiva, Paura García dijo que la premisa es muy clara, que ninguna niña o niño se quede atrás y que se cuente con un piso parejo para todos y todas; y que el sistema educativo se adopte a la diversidad del estudiantado, generando apoyos que se necesitan para aprender y participar plenamente.-----Movilidad EscolarEn Movilidad Escolar, señaló que el objetivo es lograr entornos y traslados seguros, accesibles y ordenados para las niñas, niños y sus familias mediante acciones como Carpool, Transporte escolar, Organización para los procesos de ingreso y salida, Horarios escalonados y relación directa con campañas de movilidad y cultura vial.-----InfraestructuraReferente a Infraestructura escolar, el Secretario de Educación dio a conocer que se llevó a cabo un inventario sin precedentes para conocer no solamente las condiciones, sino el equipo que se cuenta en la dependencia en relación al aspecto físico de la infraestructura que se tiene.-----Dispositivos digitales en las aulasSobre el uso de dispositivos digitales en las aulas, manifestó que el tema se llevaría al Consejo Técnico Escolar a celebrar el último viernes de este mes, para analizar los lineamientos y el reconocimiento de cómo van a quedar finalmente este uso de dispositivos digitales en las aulas.Finalmente, dijo que el eje de la Revalorización del magisterio es una prioridad por lo que se fortalecen programas de formación y capacitación, acompañamiento, orientación jurídica, y la atención socioemocional.