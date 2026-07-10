Para quedarse en casa

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Este fin de semana el streaming se llena de historias intrigantes y dramáticas.

NETFLIX

Netflix trae al catalogo "La casa de la pradera", nueva adaptación del clásico relato familiar. El 10 de julio estrena el documental "Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo", que reconstruye uno de los episodios más relevantes de la historia reciente de España. El 11 de julio llega "One Piece Heroines", especial centrado en algunos de los personajes femeninos del universo de One Piece.

El 12 de julio se incorpora "Susana y Elvira: Sin plan B", comedia sobre dos mujeres que deben improvisar para salir adelante. El 13 se estrena "Golden Kamuy: El asalto a la prisión de Abashiri", nueva entrega basada en el popular manga, y el 14 llega la tercera temporada de "Quarterback", serie documental que sigue a mariscales de campo de la NFL dentro y fuera del emparrillado.

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HBO MAX

HBO Max incorpora "A una isla de ti", una comedia romántica ambientada en un destino turístico. El 11 de julio suma "Furia de titanes, Ira de titanes y Troya", tres producciones inspiradas en la mitología griega y la épica clásica. El 12 de julio estrena "Secretos de un escándalo", drama protagonizado por una actriz que se involucra en la vida de una pareja marcada por un polémico romance.

PRIME VIDEO

Prime Video estrena

"Boulevard", drama sobre una persona que cuestiona el rumbo de su vida, y "Atrapando a un monstruo", thriller con elementos fantásticos. El 13 de julio incorpora "Murder 101", historia policiaca centrada en la investigación de un asesinato, mientras que el 15 de julio llega "Cómplices hasta el final", película sobre una pareja que enfrenta las consecuencias

de un delito.

APPLE TV+

Apple TV+ presenta el 15 de julio "Lucky", serie protagonizada por una mujer que debe enfrentar su pasado mientras intenta comenzar una nueva vida.