Ariadna Montiel se reúne con exaspirantes de Morena en 17 estados

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- Ariadna Montiel Reyes reveló que se ha reunido con varios exaspirantes de Morena que buscaron la coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en 17 estados.

Diálogo entre Citlalli Hernández y Tatiana Clouthier para atender inconformidades

Señaló que este martes, Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, platicará con Tatiana Clouthier para atender sus inconformidades tras el nombramiento de Clara Luz Flores para competir por la gubernatura de Nuevo León el próximo año.

"Nuestra compañía de Citlalli hoy va a platicar con Tatiana (Clouthier), también hemos estado platicando en general con el partido. Hemos estado muy pendientes de que todo mundo exprese lo que piensa, lo que siente. También acuérdense que aquí pues los sentimientos también atraviesan, es mucho esfuerzo que todo el mundo hace. Hay muchas cosas involucradas, hoy Citlalli va a platicar con Tatiana, que es una gran compañera", explicó al destacar la trayectoria de Clouthier en la administración de Andrés Manuel López Obrador.

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Reuniones con exaspirantes y decisiones estratégicas en Morena

La presidenta nacional de Morena informó que, en los últimos días, se ha reunido con Ismael Burgueño (Baja California), Carlos Ucán (Campeche), Andrea Chávez (Chihuahua), Griselda Valencia (Colima), Abelina López y Félix Salgado Macedonio (Guerrero), Gabriela Molina, Fabiola Alanís, Raúl Morón (Michoacán), Gilberto Herrera (Querétaro), Rafel Marín Mollinedo y Anahí González (Quintana Roo), Javier Lamarque y Célida López (Sonora), Ana Lilia Rivera (Tlaxcala), Ulises Mejía y José Narro Céspedes (Zacatecas).

Y próximamente, se reunirá con Salma Luévano (Aguascalientes) y Geraldine Ponce (Nayarit).

"Me parece muy adecuado que los compañeros siempre quieran plantearnos algo y ser receptivos. Dedicamos un tiempo al tema, pero esto es muy importante. Los compañeros y la militancia deben saber que nosotros estamos a la mano. (...) Esta es una tarea de la diligencia que hemos estado atendiendo y escuchando a todos", aseguró.

En ese sentido, informó que tras reunirse con la senadora con licencia, Andrea Chávez y tras destacar su trayectoria política y posición en la encuesta para definir la coordinación de Chihuahua (que ganó Cruz Pérez Cuéllar), se acordó nombrarla aspirante a la presidencia del municipio de Ciudad Juárez.

"Es una decisión que tiene que ver con los números que tenemos a la mano y la estrategia política que define el Comité Nacional a través de la Comisión Nacional de Elecciones. Esa fue la definición que tomamos, le entregamos su nombramiento y lo hicimos público el día lunes. (...) Reconozco a todos nuestros compañeros y compañeras que han puesto por delante el proyecto de nación al que representamos, pero sobre todo que lo que hacemos es por nuestro querido, amado y sabio pueblo", expresó.

Ante críticas que ligan a Andrea Chávez con el senador morenista Adán Augusto López, Ariadna Montiel Reyes lamentó que se minimice la trayectoria de la chihuahuense y declaró que "nadie interviene ni con ella ni con nadie en estos asuntos", por lo que fue una decisión del pueblo de su entidad que votó en las encuestas de Morena.

"Es muy lamentable cuando se habla de la trayectoria de una compañera con base a otro compañero. Me parece que eso es muy equivocado (...) Y yo respaldo su trabajo, la conozco hace algunos años y ella es una gran compañera y no tiene que ver con nadie más que con su esfuerzo. Porque esa es la virtud entre otras cosas de la encuesta, y al que se le pregunta es al involucrado, al pueblo del territorio del cual vamos a tener responsabilidades", declaró.