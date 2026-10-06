Estados Unidos traslada drones Reaper a Colombia y Ecuador

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- Estados Unidos ha trasladado varios drones MQ-9 Reaper de África a Colombia y Ecuador, reportaron funcionarios estadounidenses al medio The New York Times.

Detalles confirmados sobre los drones MQ-9 Reaper

Los Reaper se han usado para ataques de precisión, como la operación letal que acabó con la vida del general de división Qassim Suleimani, líder de la poderosa Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, en 2020.

¿Cómo es el MQ-9 Reaper?

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El MQ-9 Reaper puede permanecer en el aire durante periodos más prolongados y transportar una mayor carga útil de misiles y bombas que su predecesor, el Predator. Además, es capaz de transportar cámaras térmicas, así como equipos que pueden interceptar comunicaciones electrónicas, indicó el Times.

No está claro cuántos drones MQ-9 Reaper se han enviado a cada país, aunque los funcionarios estadounidenses dijeron que era una cantidad pequeña, ni cuántas de las aeronaves ya han llegado.

El medio estadounidense agregó que los Ministerios de Defensa de Colombia y Ecuador no respondieron a las solicitudes de comentarios. El Departamento de Guerra de Estados Unidos tampoco respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

Acciones de la autoridad y declaraciones oficiales

No obstante, según informan medios de comunicación locales, las autoridades de defensa de Colombia y Ecuador han confirmado sus planes para recibir drones MQ-9 Reaper.

"Dos de estos aviones fueron entregados a Ecuador para que coopere con ellos y ya están operando en nuestro espacio aéreo", declaró Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa de Ecuador, en una entrevista el viernes.

Los drones Reaper podrían ayudar a localizar a líderes en terrenos montañosos y selváticos complejos, donde durante mucho tiempo han logrado esconderse de las autoridades locales. Sin embargo, los analistas afirman que trasladar estos drones de África a Sudamérica también podría dificultar la lucha contra los grupos terroristas en África.

El Times recuerda que estas aeronaves, cuyo precio puede ascender a 50 millones de dólares, escasean tras las pérdidas sufridas en la guerra de Irán, donde al menos 45, aproximadamente una cuarta parte de la flota estadounidense, han sido destruidas.

Según el reporte, el máximo comandante militar estadounidense para la mayor parte de Latinoamérica, el general Francis L. Donovan, ha declarado que Estados Unidos planea ampliar las operaciones, pasando de los ataques a embarcaciones a los ataques terrestres.

Expertos señalan que la muerte de miembros de grupos de narcotráfico, incluso de sus máximos dirigentes, no contribuye a frenar eficazmente el flujo de drogas, ya que los fallecidos pueden ser reemplazados.

Además, los indicios de una escalada en la campaña militar liderada por Estados Unidos contra los narcotraficantes han generado preocupación entre los defensores de los derechos humanos, quienes temen que los ataques pongan en peligro a la población civil.