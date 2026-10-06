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Simu Liu, actor de Marvel, se casa en París

La boda de Simu Liu contó con detalles como un saludo en video de Taylor Swift para Allison Hsu.

Por El Universal

Octubre 06, 2026 05:31 p.m.
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Simu Liu, actor de Marvel, se casa en París
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- Un año después de comprometerse en la capital francesa, el actor de Marvel, Simu Liu, conocido por interpretar al superhéroe Shang-Chi, y su pareja Allison Hsu regresaron a Francia para dar el "sí, acepto".

      Boda de Simu Liu en París

      La pareja llegó al altar el fin de semana del 3 de octubre, según confirmó una fuente a la revista "People".

      La boda llega tras cuatro años de relación y una pedida de mano en la que Taylor Swift estuvo involucrada.

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      En mayo de 2025, la pareja anunció su compromiso en Instagram con una serie de fotografías al atardecer, decoradas con velas y con la Torre Eiffel de fondo. "Nosotros para siempre", escribió Hsu al presumir su anillo de diamantes.

      Detalles del compromiso y boda

      Por su parte, el intérprete, quien también dio vida a una de las versiones de Ken en "Barbie", dedicó un emotivo mensaje a su prometida: "Desde fines de semana en París y escapadas a Palm Springs, hasta largas noches en el rodaje y tardes de descanso en el sofá: te elijo para siempre".

      Posteriormente, el actor reveló en "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" cómo consiguió un saludo en video de Taylor Swift para sorprender a Hsu, debido a que es una gran admiradora de la intérprete.

      "Ella creció siendo fan de Taylor", explicó Liu, quien contó que la música de la artista fue clave en el inicio de su noviazgo. Por ello, contactó a la cantante a través de su publicista: "Le dije: '¿Habrá manera de convencerte de hacer un video de dos segundos sólo para felicitarla?'. Dos días después me lo envió. Taylor Swift fue la guinda del pastel".

      Actualmente, Allison Hsu se desempeña como directora de marketing digital en la discográfica Interscope Records, donde lidera las estrategias en redes sociales para artistas internacionales.

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