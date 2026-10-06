Fuga de ácido nítrico moviliza cuerpos de emergencia en Jalisco

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- En la tarde de este martes, una fuga de ácido nítrico registrada en un contenedor transportado por un vehículo de carga movilizó a los cuerpos de emergencia en la carretera Guadalajara-Chapala, a la altura del fraccionamiento Puerta del Sol, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

Emergencia química en carretera Guadalajara-Chapala

La eventualidad provocó el cierre completo de la arteria vial en ambas direcciones como medida preventiva. Las corporaciones de protección civil no reportan personas lesionadas ni casos de intoxicación en el lugar.

Riesgos y propiedades del ácido nítrico

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El ácido nítrico consiste en un compuesto líquido de carácter sumamente corrosivo, viscoso y altamente reactivo, cuya formulación química se representa como HNO3. De acuerdo con datos expuestos por la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (dependencia del Departamento de Salud de los Estados Unidos), esta sustancia representa un insumo clave en diversos procesos industriales, destacando su empleo en la producción masiva de fertilizantes agropecuarios (como el nitrato de amonio), la elaboración de explosivos, colorantes y variados derivados químicos.

Cuando este líquido concentrado entra en contacto directo con el aire ambiental, tiende a liberar humos o vapores densos con tonalidades amarillentas o rojizas que evidencian su presencia en el entorno.

Las propiedades químicas del ácido nítrico conllevan peligros severos que justifican protocolos de atención inmediata ante cualquier derrame accidental. De acuerdo con información del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, los principales riesgos asociados a este compuesto comprenden:

Daños en piel y ojos: El contacto directo origina quemaduras químicas graves, necrosis o destrucción profunda de tejidos y lesiones de carácter permanente.

Afectaciones respiratorias: La inhalación involuntaria de sus vapores provoca irritación aguda y daños profundos en el tracto respiratorio.

Riesgo de incendio o explosión: La sustancia actúa como un agente oxidante de gran potencia. Su contacto con materiales orgánicos, metales en polvo, cianuros, carburos o combustibles puede detonar reacciones violentas o explosivas.

Impacto operativo y ambiental: El manejo de contingencias viales demanda el acordonamiento de áreas amplias, la aplicación de procedimientos de neutralización química sobre la superficie asfáltica por parte de técnicos capacitados y la suspensión del flujo vehicular.