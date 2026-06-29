"Angry Birds 3" lanza su primer tráiler

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La parvada más famosa de los videojuegos está de regreso. Paramount Pictures presentó el primer tráiler de "Angry Birds 3", la nueva entrega de la franquicia animada basada en el exitoso videojuego de Rovio, que llegará a los cines el 23 de diciembre de 2026, justo en la temporada navideña.

Antes del adelanto, el estudio reveló que la historia mostrará una nueva etapa para Red, quien ahora deberá equilibrar su papel como héroe con el de padre de familia. La cinta presentará a Junio, Planeador y el pequeño Oli, los hijos de Red y Silver, quienes tendrán un papel importante en la nueva aventura.

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-----El tráiler de "Angry Birds 3" muestra el mayor reto de RedEl primer avance deja claro que la tercera película combinará el humor característico de la saga con una historia centrada en la familia. Red descubre que criar a sus hijos puede ser incluso más complicado que salvar Isla Pájaro, mientras Chuck y Bomb vuelven a acompañarlo en una aventura llena de situaciones caóticas y momentos de comedia.A diferencia de las entregas anteriores, el adelanto no presenta a un gran villano. En cambio, deja ver que el principal desafío de Red será adaptarse a su nueva vida como padre de Junio, Planeador y Oli. Entre berrinches, travesuras y situaciones inesperadas, el héroe de la parvada descubrirá que la paternidad puede convertirse en uno de los retos más grande de su vida.La tercera entrega será dirigida por John Rice, quien ya trabajó en la saga, con guion de Thurop Van Orman. A diferencia de las dos primeras películas, distribuidas por Sony Pictures, en esta ocasión Paramount Pictures será la encargada de llevar la cinta a los cines.La película contará con el regreso de varias de las voces que dieron vida a los personajes en las entregas anteriores, en su versión en inglés, además de algunas incorporaciones destacadas:* Jason Sudeikis como Red* Josh Gad como Chuck* Danny McBride como BombRachel Bloom como SilverEmma Myers como JunioWalker Scobell como PlaneadorKeke PalmerLily James.-----"Angry Birds", un fenómeno de la cultura popDesde su lanzamiento como videojuego para teléfonos móviles en 2009, "Angry Birds" se convirtió en uno de los mayores fenómenos de la cultura pop. Desarrollado por Rovio Entertainment, el juego popularizó la mecánica de lanzar aves con una resortera para derribar las estructuras de los cerdos verdes y, con el paso de los años, dio origen a decenas de videojuegos, series animadas, juguetes, ropa, libros y parques temáticos, consolidándose como una de las franquicias más exitosas nacidas en la era de los smartphones.Su éxito también se trasladó a la pantalla grande. "Angry Birds: La película", estrenada en 2016, recaudó más de 352 millones de dólares en la taquilla mundial, mientras que "Angry Birds 2: La película", de 2019, obtuvo alrededor de 153 millones de dólares.En conjunto, ambas producciones superan los 505 millones de dólares, una cifra que respalda el regreso de Red y compañía con una tercera aventura que buscará conquistar nuevamente la taquilla durante la temporada navideña.