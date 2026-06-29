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Infonavit habilita pagos de créditos en tiendas Oxxo

Los pagos se pueden hacer con tarjeta o efectivo hasta 10 mil pesos por transacción.

Por AP

Junio 29, 2026 02:27 p.m.
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Infonavit habilita pagos de créditos en tiendas Oxxo
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      El Infonavit dio a conocer una alianza con las tiendas OXXO para habilitar un nuevo servicio que permite a las y los derechohabientes pagar su crédito en las tiendas de esta cadena en todo el país, con disponibilidad las 24 horas, los 7 días de la semana y sin cobro de comisión.


      Las personas pueden realizar los pagos de sus créditos hipotecarios y de mejora de vivienda (Mejoravit solo para ti) por hasta 10 mil pesos en cada transacción, con efectivo y con tarjeta de crédito o débito; además, pueden gestionar sus pagos de manera más ágil, en el momento que mejor se ajuste a sus necesidades, ya que no dependen de los horarios de las sucursales bancarias.

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      Para realizar el pago de su mensualidad o adelantos de sus créditos, las y los trabajadores solamente requieren contar con los 10 dígitos de su número de crédito, el cual servirá como referencia.
      Con estas acciones, el Infonavit reitera su compromiso de poner a las y los trabajadores en el centro de sus decisiones, ampliando las opciones de pago para que quienes no puedan acudir a instituciones bancarias u otros puntos en horarios de servicio tengan la oportunidad de tener su crédito de vivienda al corriente.
      Para conocer los métodos de pago de los financiamientos de vivienda, así como los puntos donde se pueden realizar, se debe ingresar al portal del Instituto en www.infonavit.org.mx en la sección: Derechohabientes/Tengo un crédito/Pagos.

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