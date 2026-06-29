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Isaac del Toro se une a UAE Team Emirates para el Tour de Francia 2026

El joven ciclista mexicano de 22 años competirá junto a Tadej Pogacar en la edición 2026.

Por El Universal

Junio 29, 2026 02:17 p.m.
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Isaac del Toro se une a UAE Team Emirates para el Tour de Francia 2026
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      Con la confianza en su punto más alto y convertido en una de las grandes revelaciones del ciclismo internacional, Isaac del Toro está listo para encarar el desafío más importante de su joven carrera.


      Luego de brillar en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes y confirmar una vez más su enorme proyección, el pedalista mexicano recibió una noticia que confirma su crecimiento dentro del pelotón mundial: formará parte de la escuadra del UAE Team Emirates-XRG para disputar el Tour de Francia.

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      La presencia de Del Toro en la competición más prestigiosa del ciclismo representa un nuevo paso en su ascenso. A sus 22 años, el bajacaliforniano tendrá la oportunidad de medirse con los mejores corredores del planeta, sumando a la alineación que será comandada por Tadej Pogacar.
      Mediante sus redes sociales, el equipo informó la presencia de Isaac, quien también lideró la clasificación general del UAE Tour, hecho que le permitió sumar a la confianza de su organización.
      "El mexicano está listo para debutar en el Tour de Francia y llega a la carrera tras haber ganado el Tour Auvergne-Rhone-Alpes con gran facilidad. El ciclista de 22 años también ganó la clasificación general tanto en el UAE Tour como en la Tirreno-Adriático. Con este historial, por no mencionar su segundo puesto en el Giro de Italia de 2025, Del Toro puede comenzar su primer Tour con la confianza de estar a la altura de las circunstancias", se puede leer en la publicación en su sitio web.
      El Tour de Francia 2026 y la participación de Isaac del Toro en la competencia comenzará el sábado 4 de julio con una prueba de contrarreloj por equipos. Teniendo como fecha de culminación el 26 de julio.

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