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Topos mexicanos trabajan en rescate tras sismo en Venezuela

Los Topos de México colaboran en Venezuela tras terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que dejaron miles de víctimas.

Por El Universal

Junio 29, 2026 02:25 p.m.
A
Topos mexicanos trabajan en rescate tras sismo en Venezuela
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      Los devastadores terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron al centro de Venezuela la tarde del pasado miércoles 24 de junio continúan dejando a lo que se estima que son miles de víctimas mortales en el país.


      A casi cinco días de este desastre natural que ha puesto a la nación sudamericana en estado de emergencia, rescatistas internacionales trabajan sin descanso y a contrarreloj para localizar a sobrevivientes de entre los escombros.

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      En medio de una tarea que necesita de fuerza y vocación, las brigadas de Topos de México han destacado por su convicción, su sólido sentido de servicio y su entrega a la labor de rescate, siendo aplaudidas y reconocidas por millones de personas alrededor del mundo.
      -----Usuarios rinden homenaje a Topos Mexicanos en Venezuela
      Con la circulación masiva de decenas de videos e imágenes del trabajo que los Topos Mexicanos se encuentran realizando en Venezuela para poder rescatar a personas con vida o recuperar cuerpos de individuos que lamentablemente fallecieron a causa de la tragedia, usuarios en redes sociales se han dado a la tarea de reconocer y honrar a estos cuerpos de emergencia nacionales.
      En plataformas digitales como X, antes Twitter, internautas de diversos países se han dedicado a celebrar y aplaudir los rescates que las diversas brigadas de Topos han logrado.
      Entre mensajes llamándolos "héroes sin capa", agradeciendo su labor y resaltando su compromiso, no solo por recuperar a personas, sino también a animales, usuarios han desatado una ola de comentarios y publicaciones para rendir homenaje a los Topos de México.
      Algunos de los agradecimientos en redes son:
      "¡Los Topos de México son surreales! Por siempre grandes".
      "Si alguna vez, ante un desastre natural te quedas atrapado entre los escombros y escuchas que llegaron los Topos de México resiste un poco más porque estás a punto de ser rescatado/a, ellos te encontrarán sí o sí. ¡Tienen ganado el cielo los Topos mexicanos!".
      "Los Topos Mexicanos continúan realizando una labor extraordinaria en Venezuela, trabajando sin descanso entre los escombros para salvar vidas y brindar esperanza en medio de la tragedia. Su valentía, solidaridad y compromiso han vuelto a demostrar por qué son un orgullo para México y un ejemplo para el mundo".
      "¡Gracias por todo su esfuerzo y ayuda! Nunca los olvidaremos. Son héroes".

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