Park Bo Gum, visitará CDMX
La llamada ola coreana no solo conquistó las pantallas con sus dramas y la música del K-pop. Entre ellas se encuentra Park Bo-Gum, actor que alcanzó fama internacional con “Si la vida te da mandarinas” y que ya generó expectativa en su primera visita a México.
El actor tuvo su primera parada en Monterrey con la gira Be With You, realizada el miércoles 16 de septiembre en la Arena Monterrey, donde se mostró cercano y carismático con sus admiradores.En redes sociales circularon videos del momento en que Park lució un sombrero vaquero, ondeó una bandera mexicana e incluso permitió que algunas fanáticas subieran al escenario para interactuar con él. El subirá al escenario del Auditorio Nacional hoy viernes 19 de septiembre.
