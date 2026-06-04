PENÉLOPE CRUZ SE UNE A LAS VOCES DE ´TOY STORY 5´
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La actriz española Penélope Cruz se une al reparto de voces de la película ´Toy Story 5´, junto a los cantantes Bad Bunny y Bizarrap, para dar vida a un nuevo personaje -un juguete olvidado por la tecnología- en la versión en español para España y Latinomérica.
Disney y Pixar informaron del cameo de Penélope Cruz, que pondrá voz a un nuevo personaje, Flamenco, que forma parte de la comunidad de juguetes olvidados que viven en una casita abandonada del jardín. El puertorriqueño Bad Bunny pondrá voz a Pizza con Gafas de Sol y el argentino Bizarrap a Gnomo de Jardín, recuerda el comunicado.
"Hola, soy Penélope Cruz, y en ´Toy Story 5´ soy la voz del Flamenco, un pobre juguete del que se olvidan con la llegada de la tecnología. He disfrutado muchísimo grabándolo y espero que vosotros también cuando la veáis", afirma la actriz española, ganadora de un Óscar y destacada figura de la industria cinematográfica, en el vídeo promocional de su participación en el filme. La película se estrenará en cines el 17 de junio, dirigida por el ganador de dos premios Óscar Andrew Stanton (´Finding Nemo´ y ´Finding Dory´) y codirigida por Kenna Harris (´Ciao Alberto´).
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