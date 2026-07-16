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Piqué y Clara Chía son captados en Los Ángeles días antes de la final

Shakira se prepara para el show de medio tiempo del Mundial, mientras Piqué y Clara Chía están en EU.

Por El Universal

Julio 16, 2026 02:55 p.m.
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Piqué y Clara Chía son captados en Los Ángeles días antes de la final
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      Ahora que Clara Chía Martí y Gerard Piqué fueron captados por fotógrafos en su visita a Los Ángeles, hay quienes sugieren que, ahora que la selección española ha pasado a la final, la pareja asistirá al último partido de la Copa Mundial 2026, lo que ha causado alboroto, en redes sociales, pues Shakira será la artista que se presente durante el espectáculo de medio tiempo del juego.


      Backgrid, una de las agencias de fotografías internacionales, especializada en capturar a estrellas y celebridades, fue la responsable de las imágenes que están dando vuelta al mundo digital, debido a que, en ellas, aparece Piqué con la joven con la que sostiene un noviazgo, desde hace poco más de tres años.

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      En las fotografías, que no podemos compartir por derechos de autor, aparece Clara Chía, de 27 años, y el exfutbolista, de 39 años, saliendo de Catch LA, un exclusivo restaurante de mariscos y carnes, ubicado en West Hollywood, en Los Ángeles, California.
      La pareja no trató de escapar del lente de las cámaras y, en cambio, cuando un fanático del exjugador del FC Barcelona, se acercó a ellos, con la expectativa que Piqué autografiase una playera del equipo en el que estuvo reclutado por alrededor de 14 años, ambos se detuvieron muy accesibles.
      De hecho, fue la propia Martí quien asistió al seguidor y los retrató con el celular del civil.
      Y, si bien, el hecho de que la pareja se encontrase en Estados Unidos no garantiza que hayan viajado al país para ver la final de la Copa Mundial 2026, hay muchas personas, en redes sociales, que especulan que ese es el motivo que los llevó a viajar al continente americano, pues Clara Chía y Gerard residen en Madrid.
      También hay quienes desestiman estas versiones pues, las fotografías fueron tomadas días antes de que España se enfrentara contra Francia, mientras se llevaban a cabo las semifinales y, la pareja, no asistió a ese encuentro deportivo.
      Sin que la presencia de los novios sea una certeza, Shakira, la madre de los dos hijos de Piqué, Milán y Sasha, ya se prepara para presentarse en el show de medio tiempo del Mundial, en que se enfrentarán Argentina vs España, pues su canción "Dai Dai", es el tema oficial de la FIFA.

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