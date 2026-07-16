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Puebla, entre los estados con más casos de violencia extrema

En 2025, Puebla tuvo un aumento en casos de violencia extrema con 203 hechos y 106 víctimas documentadas.

Por El Universal

Julio 16, 2026 02:30 p.m.
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Puebla, entre los estados con más casos de violencia extrema
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      Durante el primer semestre del año, ocurrieron en Puebla un total de 130 casos de extrema violencia, según documentó la organización civil Causa en Común.


      Con esas cifras de asesinatos con tortura, crímenes de mujeres con crueldad extrema, actos violentos contra la autoridad, masacres, mutilaciones y descuartizamientos, la entidad se ubicó en la séptima posición nacional con e mayor número de casos de atrocidades.

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      El informe "Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios periodísticos (enero-junio, 2026)", ubicó en los primeros lugares a Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Guanajuato y Chihuahua, Estado de México y Puebla en casos de extrema violencia.
      Las atrocidades y eventos de alto impacto se registraron en todo el país, pero Sinaloa (326), Michoacán (180), Guerrero (149), Guanajuato (143), Chihuahua (140), Estados de México (137) y Puebla (130) concentraron el mayor número de casos.
      Puebla ha venido sufriendo una escalada de violencia con la aparición de constantes cuerpos en diversas regiones del estado.
      Incluso, durante el año pasado, los hechos de violencia extrema en Puebla -como masacres, mutilaciones, descuartizamientos, calcinamientos, torturas y asesinatos de infantes- registraron un incremento, según documentó Causa en Común.
      Durante el 2025, un total de 203 casos de extrema violencia con 106 víctimas en territorio poblano; en tanto, durante el 2024 registró 152 hechos de violencia extrema (51 menos que en 2025), aunque un mayor número de víctimas con 248.
      Causa en Común revelo? que durante los primeros seis meses del año se cometieron en el país al menos dos mil 529 crímenes de extrema violencia y eventos de alto impacto.
      Los eventos de alto impacto incluyen los asesinatos de policías, de activistas o de actores políticos, entre otros. Se trata de casos que, por su brutalidad o por su efecto sobre el Estado y la sociedad, deben ser documentados, condenados e investigados.
      Durante el periodo se registraron al menos 658 casos de asesinatos con tortura; 290 casos de mujeres asesinadas con crueldad extrema; 242 actos violentos contra la autoridad; 193 fosas clandestinas; 156 masacres; y al menos 154 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres.

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