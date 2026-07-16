logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECONOCEN EL ESFUERZO DE ALUMNOS

Fotogalería

RECONOCEN EL ESFUERZO DE ALUMNOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Yordi Rosado celebra victoria de Argentina y redes reaccionan

El conductor mexicano Yordi Rosado festejó el triunfo de Argentina 2-0 sobre Inglaterra en semifinales del Mundial 2026.

Por El Universal

Julio 16, 2026 01:49 p.m.
A
Yordi Rosado celebra victoria de Argentina y redes reaccionan
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Yordi Rosado celebró el triunfo de la Selección de Argentina frente a Inglaterra 2-0 en el partido de semifinal del Mundial 2026, el conductor mexicano disfrutó del partido junto a su novia y amigos como el argentino Juan Soler, sin embargo, su alegría por dicha victoria dividió comentarios en redes sociales.


      A Yordi no lo bajan de "ridículo" por lo efusivo de su celebración, "como si fuera argentino", se lee en los comentarios; el mismo Rosado compartió una foto junto a su pareja, la locutora y escritora Melissa Mochulske, quien nació en Buenos Aires y es hija de un argentino.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Yordi Rosado y Juan Soler se abrazan tras la victoria de Argentina vs Inglaterra.
      En la publicación del actor Juan Soler y en el Instagram de Yordi se leen comentarios como:
      "Yordi qué, ridículo jajajajaja". "Yordi das risa". "Llegando a los primeros comentarios de la funa del 25% argentino como la Aguilar". "El 25% argentino jajaja". "Yordi no es mexicano... es 100% argentino ...", Yordi Aguilar 25% argentino, nadie de aquí lo entendería".
      El conductor apoyó en su momento a la Selección Mexicana, incluso asistió al Estadio Ciudad de México cuando el Tricolor se enfrentó con Ecuador, fue con su novia y sus dos hijos, en aquella ocasión compartió que amaba México.
      "Definitivamente un día histórico para no olvidar jamás, te AMO México".
      Tras el partido de Argentina vs Inglaterra, su novia Melissa reflexionó sobre las pasiones que ha causado el Mundial y llamó a disfrutar del juego con las justas proporciones, pues confesó que la tiene sacada de el "hate enardecido".

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Yordi Rosado celebra victoria de Argentina y redes reaccionan
      Yordi Rosado celebra victoria de Argentina y redes reaccionan

      Yordi Rosado celebra victoria de Argentina y redes reaccionan

      SLP

      El Universal

      El conductor mexicano Yordi Rosado festejó el triunfo de Argentina 2-0 sobre Inglaterra en semifinales del Mundial 2026.

      Eric del Castillo operado de emergencia por arterias tapadas
      Eric del Castillo operado de emergencia por arterias tapadas

      Eric del Castillo operado de emergencia por arterias tapadas

      SLP

      El Universal

      Familia de Eric del Castillo opta por celebración íntima en su cumpleaños número 92.

      ¿Quién es Masad Altamimi, noveno habitante de LCDLFM?
      ¿Quién es Masad Altamimi, noveno habitante de LCDLFM?

      ¿Quién es Masad Altamimi, noveno habitante de LCDLFM?

      SLP

      El Universal

      El nuevo participante enfrentará el reto del idioma y buscará conquistar al público mexicano.

      GEORGE LUCAS Y JODIE FOSTER CONDECORADOS
      GEORGE LUCAS Y JODIE FOSTER CONDECORADOS

      GEORGE LUCAS Y JODIE FOSTER CONDECORADOS

      SLP

      EFE