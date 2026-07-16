"El tiempo nos dará la razón", dice Serrano tras fallida ley (video)
Dijo que hubo un "embate mediático" contra él, pero considera que la reforma es precursora del debate sobre la regulación de la IA
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Ante la iniciativa del Ejecutivo para derogar la denominada "Ley Serrano", el diputado Héctor Serrano Cortés aseguró que esa reforma fue "el precursor de toda la regulación de la Inteligencia Artificial" y acusó que el periódico Pulso la bautizó de esa forma "primero con una intención dolosa".
El legislador sostuvo que la iniciativa presentada por él en diciembre, abrió el debate nacional sobre ese tema y afirmó que "el tiempo" terminará por darle la razón. Señaló que nunca asumió la polémica como un asunto personal y defendió que las leyes deben perfeccionarse de manera permanente.
En ese sentido, dijo que la decisión del gobernador de abrir un nuevo proceso legislativo permitirá construir una nueva regulación y recordó que él propuso realizar foros con la participación de autoridades, especialistas, académicos, empresarios y periodistas, incluso más allá de San Luis Potosí.
El diputado negó que la reforma tuviera como propósito limitar la libertad de expresión y sostuvo que su iniciativa buscó proteger derechos fundamentales, particularmente la dignidad humana.
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Afirmó que ninguna aspiración política está por encima de sus principios y rechazó que el objetivo de la propuesta fuera impulsar un proyecto personal.
También aseguró que los "embates mediáticos" no modifican su postura y afirmó que dejó de prestar atención a parte de las críticas surgidas durante la discusión de la reforma. Insistió en que la regulación de la inteligencia artificial ya forma parte de la agenda nacional y consideró que ese debate surgió a partir de la iniciativa que presentó en el Congreso del Estado.
Finalmente, reiteró que participará en la construcción de una nueva legislación sobre inteligencia artificial, aunque insistió en que la llamada "Ley Serrano" fue el antecedente de esa discusión en el país. "Eso es innegable", expresó al sostener que la propuesta que impulsó marcó el inicio del debate sobre la regulación de esa tecnología.
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