logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECONOCEN EL ESFUERZO DE ALUMNOS

Fotogalería

RECONOCEN EL ESFUERZO DE ALUMNOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Alessandra Rojo de la Vega entrega Tarjeta Violeta 2026

El programa Tarjeta Violeta 2026 otorga 15 mil pesos anuales a mujeres cuidadoras en Cuauhtémoc.

Por El Universal

Julio 16, 2026 02:32 p.m.
A
Alessandra Rojo de la Vega entrega Tarjeta Violeta 2026
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, encabezó la entrega del programa Tarjeta Violeta 2026, con lo cual se apoyará a mil mujeres con 15 mil pesos anuales.


      En un evento en la sede de la demarcación, la edil explicó que este apoyo va dirigido hacia las mujeres cuidadoras de sus hijos, parejas o padres. Además, que es un reconocimiento hacia una labor que no es remunerada económicamente.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Aunque son mil personas las que recibirán este apoyo, Rojo de la Vega dijo que tuvieron el registro de tres mil mujeres para este programa, por lo que presentó una iniciativa para que la demarcación pueda recaudar lo que pagan los vecinos en impuestos de agua y predial.
      "Las alcaldías tenemos el presupuesto que nos da (el gobierno de) la Ciudad de México, no tenemos tesorería, no recaudamos un sólo peso más, pero vemos el cómo sí. Tenemos apoyos psicológicos, legales, acompañamiento médico y estamos apoyando todos los días a cientos de mujeres", subrayó en entrevista a medios de comunicación.
      Aseguró que no es sólo un programa, sino una oportunidad para que las beneficiadas accedan a servicios de salud, acompañamiento y autocuidado.
      "Aquí hablamos de cuidado y de dignidad, queremos que ninguna mujer vuelva a sentir que su trabajo no vale nada porque no recibió un salario", agregó la alcaldesa de Cuauhtémoc.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Alessandra Rojo de la Vega entrega Tarjeta Violeta 2026
      Alessandra Rojo de la Vega entrega Tarjeta Violeta 2026

      Alessandra Rojo de la Vega entrega Tarjeta Violeta 2026

      SLP

      El Universal

      El programa Tarjeta Violeta 2026 otorga 15 mil pesos anuales a mujeres cuidadoras en Cuauhtémoc.

      Puebla, entre los estados con más casos de violencia extrema
      Puebla, entre los estados con más casos de violencia extrema

      Puebla, entre los estados con más casos de violencia extrema

      SLP

      El Universal

      En 2025, Puebla tuvo un aumento en casos de violencia extrema con 203 hechos y 106 víctimas documentadas.

      SSC adopta a perra Patotas tras accidente en CDMX
      SSC adopta a perra Patotas tras accidente en CDMX

      SSC adopta a perra Patotas tras accidente en CDMX

      SLP

      El Universal

      La perra Patotas fue trasladada al Sector 73 Excalibur, donde recibirá cuidados de la Policía Auxiliar.

      Cae el Ocra, líder huachicolero en Edomex
      Cae el Ocra, líder huachicolero en Edomex

      Cae el "Ocra", líder huachicolero en Edomex

      SLP

      El Universal

      La detención se realizó con apoyo de Fuerza de Tarea Marina y Policía Metropolitana en municipios con presencia del CJNG.