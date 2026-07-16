Video | Pedro Montoya, en franca destrucción

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Los baches y hundimientos que se han formado sobre la calle Pedro Montoya, entre 16 de Septiembre y la avenida Damián Carmona, en la zona centro, mantienen en alerta a vecinos y comerciantes, quienes advirtieron que el deterioro de la vialidad representa un riesgo constante para peatones, ciclistas y automovilistas.

Los afectados señalaron que el pavimento presenta fracturas y desniveles considerables, situación que se ha agravado en temporada de lluvias.

Advirtieron que los encharcamientos ocultan los desperfectos de la carpeta asfáltica, incrementando la posibilidad de accidentes, principalmente para motociclistas y ciclistas.

Afirmaron que el paso continuo del transporte público ha contribuido al desgaste de la vialidad, provocando que los baches aumenten de tamaño y que los hundimientos se extiendan sin que hasta el momento exista una intervención para reparar el tramo afectado.

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?? | Pedro Montoya, en franca destrucción

- Denuncian que el desgaste en el pavimento afecta la actividad comercial y la seguridad vial / Más información: ??https://t.co/mrO5mVaz94 pic.twitter.com/GJN1b45RDa — Pulso Online (@pulso_mx) July 16, 2026

Ante la falta de atención, los propios vecinos y comerciantes han colocado botes, piedras y palos de madera dentro de los hoyancos para advertir a los conductores y evitar percances.

Los colonos hicieron un llamado al Ayuntamiento capitalino para que atiendan de manera inmediata las condiciones de la calle, al señalar que el deterioro no solo compromete la seguridad vial, sino que también afecta la actividad comercial de los negocios establecidos en ese corredor.