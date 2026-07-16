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SSC adopta a perra Patotas tras accidente en CDMX

La perra Patotas fue trasladada al Sector 73 Excalibur, donde recibirá cuidados de la Policía Auxiliar.

Por El Universal

Julio 16, 2026 01:37 p.m.
A
SSC adopta a perra Patotas tras accidente en CDMX

Después de cinco años de recuperación y de aprender a vivir con solo tres patas, "Patotas", una perra que fue rescatada tras ser atropellada, fue adoptada por elementos de la Policía Auxiliar (PA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.


Según la SSC, policías auxiliares auxiliaron a la cachorra luego de que un vehículo la atropelló y le provocó lesiones de gravedad en una de sus extremidades y, aunque médicos veterinarios intentaron salvarle la pata, las heridas eran tan severas que fue necesario amputarla para preservar su vida.

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Tras la cirugía, la perrita permaneció bajo resguardo en un refugio, donde recibió alimentación, cuidados y un espacio seguro para recuperarse.
Sin embargo, dijo la SSC, los policías que participaron en su rescate nunca dejaron de visitarla ni de seguir de cerca su evolución.
Con el paso de los años, "Patotas" logró adaptarse a caminar con tres patas y se ganó el cariño de los uniformados, quienes finalmente decidieron adoptarla de manera formal.
Luego de completar los trámites correspondientes con el refugio, la perrita fue trasladada a las instalaciones del Sector 73 "Excalibur" de la Policía Auxiliar, ubicado en la colonia Nativitas, alcaldía Benito Juárez, donde será cuidada por los elementos de la corporación.
De acuerdo con la SSC, la llegada de "Patotas" fue recibida con entusiasmo por los policías, mientras que la perrita respondió con muestras de afecto y alegría, convirtiéndose desde ahora en parte de la familia policial.

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