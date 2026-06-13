Caen presuntos narcomenudistas en operativos de la GCE

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Cuatro personas fueron detenidas por elementos de la Guardia Civil Estatal en distintos operativos realizados en la capital potosina, la Huasteca y el Altiplano, por su presunta relación con delitos contra la salud.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, las detenciones derivaron de labores de vigilancia e inteligencia desplegadas en diferentes puntos de San Luis Potosí.

En Ciudad Valles, los agentes estatales detuvieron a Jesús "N", de 29 años, a quien presuntamente le aseguraron varias dosis de "cristal".

En otro operativo, realizado en Tamasopo, fue detenido Edgar "N", de 41 años, originario de Jalisco, con diversas dosis de metanfetamina y marihuana.

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La corporación también reportó la detención de un adolescente de 16 años en la capital potosina, a quien se le aseguraron dosis de marihuana y metanfetamina.

Finalmente, sobre la carretera estatal 63, en el tramo Matehuala-Charcas, fue detenido Jesús "N", de 33 años, luego de que presuntamente se le encontraran varias dosis de marihuana.

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Las personas detenidas y lo asegurado quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para el deslinde de responsabilidades.