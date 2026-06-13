Surcoreana capta gesto racista en Estadio Guadalajara

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Durante el primer día de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se llevó a cabo el partido entre Corea del Sur y Chequia del Grupo A en el Estadio Guadalajara (AKRON), donde el país asiático venció a su rival con un marcador final de 2 a 1.

Debido al enfrentamiento deportivo entre ambos países, diversos visitantes surcoreanos aterrizaron en la Perla Tapatía para apoyar a su selección, grabar contenido para redes sociales y contagiarse del espíritu futbolero en México.

Aunque diversos asistentes coreanos enfatizaron el cálido recibimiento de la hinchada mexicana, en medio de los festejos por el desempeño de los Tigres de Asia en la cancha, un episodio acaparó la conversación en redes sociales.

A través de una publicación en la plataforma de Instagram, la creadora de contenido surcoreana de 29 años Yoon Su-jin, mejor conocida en redes sociales como Ino Cat, compartió una incómoda experiencia ocurrida al interior del Estadio Guadalajara, ubicado en el municipio de Zapopan.

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La influencer, quien iba acompañada del también creador de contenido Rafa Yechan, grabó un video saludando con emoción al público mexicano. No obstante, el ambiente se tornó incómodo cuando un aficionado realizó un gesto con las manos, para después mofarse a sus espaldas.

En el video el hombre lleva sus manos a sus ojos y los estira para rasgarlos, refiriéndose a sus rasgos físicos. Al notar el gesto, la creadora cambió su semblante y dejó de saludar. "Viajaste por todo el mundo para asistir al Mundial... y experimentaste racismo", escribió en su publicación.

El episodio no pasó desapercibido en redes, pues diversos usuarios se tomaron en tiempo de disculparse por el comportamiento del aficionado, condenando su conducta y afirmando que este tipo de actitudes no representa la hospitalidad del todo el público mexicano.

"Desde el fondo de mi corazón, pido disculpas por hacerte pasar un mal rato en mi país, pero créanme, también hay mucha gente amable que puede defenderte en ese tipo de situaciones", "No pienses que todos somos así amiga, viva Corea", escriben en redes.

La creadora, quien cuenta con más de 6 millones de suscriptores, agradeció todos los mensajes de apoyo, asegurando que seguirá enfocándose en mostrar el lado hermoso de México. También se tomó el tiempo de agradecer el apoyo a la Selección de Corea.

Usuarios identifican al hombre en redes

Aunado a ello, algunos internautas se tomaron la tarea de identificar al hombre que hizo pasar un mal rato a la creadora digital. De acuerdo con usuarios, el hombre es el mexicano Ulises Fernando Bernal, presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos del Estado de Jalisco (CITGEJ), A.C.

Hasta el momento, el implicado ha emitido alguna aclaración al respecto. No obstante, el CITGEJ publicó un comunicado a través de Facebook, donde señala que se espera que el presidente en funciones realice las aclaraciones que considere pertinentes para esclarecer la situación.

"Como Colegio de profesionistas, reiteramos nuestro compromiso permanente con los valores de respeto, integridad, responsabilidad social, inclusión y convivencia armónica, principios que orientan el actuar de nuestra organización y de sus integrantes", escriben.