Concurso de inglés reúne a estudiantes de Conalep en San Luis Potosí
Alumnos de cinco planteles participaron en una competencia de deletreo para poner a prueba su dominio del idioma
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Estudiantes de los cinco planteles del Conalep en San Luis Potosí participaron en una edición del concurso "Spelling Bee", una competencia de deletreo en inglés que busca reforzar el aprendizaje de una segunda lengua entre la comunidad estudiantil.
Durante el certamen, alumnas y alumnos de distintos semestres enfrentaron diversas rondas en las que debieron deletrear palabras en inglés, poniendo a prueba sus conocimientos de vocabulario, pronunciación y comprensión del idioma.
La actividad forma parte de las estrategias académicas del subsistema para fortalecer habilidades que pueden resultar útiles tanto en la continuidad de los estudios como en el ámbito laboral.
Justifica directora del Conalep el apoyo policiaco
Autoridades educativas dan seguimiento a los hechos
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Además del aspecto competitivo, el ejercicio permitió a los participantes desarrollar confianza al expresarse en otro idioma y convivir con estudiantes de otros planteles.
no te pierdas estas noticias
Concurso de inglés reúne a estudiantes de Conalep en San Luis Potosí
Redacción
Alumnos de cinco planteles participaron en una competencia de deletreo para poner a prueba su dominio del idioma
Pide PC precaución por lluvias todo el fin de semana
Pulso Online
Se esperan temperaturas máximas de hasta 33°C y mínimas de 14°C en distintas zonas del estado
R. Gallardo refuerza movilidad con nuevo megapuente vehicular
Redacción
El gobernador le cumple a más de 1.8 millones de potosinos de la zona metropolitana