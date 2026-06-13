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Concurso de inglés reúne a estudiantes de Conalep en San Luis Potosí

Alumnos de cinco planteles participaron en una competencia de deletreo para poner a prueba su dominio del idioma

Por Redacción

Junio 13, 2026 10:35 a.m.
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Concurso de inglés reúne a estudiantes de Conalep en San Luis Potosí
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      Estudiantes de los cinco planteles del Conalep en San Luis Potosí participaron en una edición del concurso "Spelling Bee", una competencia de deletreo en inglés que busca reforzar el aprendizaje de una segunda lengua entre la comunidad estudiantil.

      Durante el certamen, alumnas y alumnos de distintos semestres enfrentaron diversas rondas en las que debieron deletrear palabras en inglés, poniendo a prueba sus conocimientos de vocabulario, pronunciación y comprensión del idioma.

      La actividad forma parte de las estrategias académicas del subsistema para fortalecer habilidades que pueden resultar útiles tanto en la continuidad de los estudios como en el ámbito laboral.

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      Además del aspecto competitivo, el ejercicio permitió a los participantes desarrollar confianza al expresarse en otro idioma y convivir con estudiantes de otros planteles.

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