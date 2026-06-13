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Baja en actividad industrial, por escenario global: Sedeco

García Valdez explicó que las variaciones responden a factores externos y no a condiciones locales

Por Samuel Moreno

Junio 13, 2026 10:50 a.m.
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Mario García Valdez/Foto: Pulso

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      Los más recientes indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre la actividad industrial en San Luis Potosí muestran un ligero deterioro en algunos rubros, aunque la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) pidió no interpretar las cifras como un fenómeno local aislado.

      El titular de la dependencia, Mario García Valdez, señaló que los resultados deben leerse dentro de un entorno de alta volatilidad internacional, donde factores como tensiones comerciales y anuncios de posibles aranceles han generado incertidumbre en los mercados.

      Explicó que este escenario global, particularmente las señales económicas provenientes de Estados Unidos, incide directamente en el desempeño de las economías regionales, por lo que las variaciones en la producción industrial responden a dinámicas externas más que a condiciones internas del estado.

      García Valdez sostuvo que, pese a los ajustes en algunos indicadores, San Luis Potosí mantiene su posición como un destino atractivo para la inversión y con capacidad para sostener proyectos industriales de largo plazo.

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      Como ejemplo, destacó el anuncio de la empresa BMW, que inició trabajos vinculados al desarrollo de baterías eléctricas, lo que —dijo— consolida la presencia del sector automotriz y de electromovilidad en la entidad.

      Finalmente, el funcionario precisó que el impacto económico varía entre sectores, especialmente por factores como el costo de los combustibles, insumos y logística, por lo que insistió en analizar los datos con una visión amplia del contexto internacional.

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