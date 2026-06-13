Dan prisión preventiva a presunto operador financiero del CJNG

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Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa y vinculó a proceso a dos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellos José Elías Celis Contreras, "Chipo", identificado como operador financiero de Audias Flores Silva, "El Jardinero", preso desde abril, detenidos en flagrancia en Guadalajara por la Marina Armada y la Fiscalía General de la República (FGR).

En audiencia de imputación, el Ministerio Público Federal aportó los datos de prueba necesarios para que el juzgador procesara al "Chipo" por su probable participación en los delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio en su variante de venta, posesión de arma de fuego, de cargadores y cartuchos, todos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Mientras que a Jorge Ernesto Águila Corona, por delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio y posesión de cartuchos de uso exclusivo, informó la FGR.

La institución ministerial señaló que ambos sujetos fueron detenidos derivado de un cateo realizado en dos inmuebles en la colonia Jardines de Santa Isabel, en la capital de Jalisco, donde se aseguró clorhidrato de cocaína, un arma corta, cargadores, cartuchos, cuatro teléfonos celulares, una motocicleta y cinco vehículos.

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Indicó que inició una investigación derivada de una denuncia anónima, en la que se refirió la posible existencia de un grupo criminal dedicado a la fabricación y tráfico de drogas, con operaciones en los estados de Nayarit, Jalisco y Michoacán.

"A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente", subrayó.