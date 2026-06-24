Generación Z impulsa auge del fitness en México

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En un contexto marcado por la

y un entorno económico desafiante, la

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y el bienestar han ganado espacio entre las prioridades de los mexicanos, impulsados principalmente por las, afirman especialistas.El segmento que registra el mayor crecimiento es el de personas, tanto hombres como mujeres, quienes han incorporado ela sus hábitos cotidianos y han convertido alen un espacio de convivencia y bienestar, se acuerdo con, director deMéxico."Vemos unenorme, especialmente en las personas más jóvenes. Loscrecen a un ritmo súper acelerado y comienzan a darle una mayor relevancia al cuidado de la, la salud y el bienestar", dijo Coronado.El directivo consideró que laen México avanza de forma gradual, pero destacó que elha permitido que la industria mantenga una trayectoria favorable. A su juicio, el principal desafío no son otras cadenas de gimnasios ni las diferentes disciplinas deportivas, sino"Nuestro. Cómo garantizamos que más mexicanas y más mexicanos decidan comenzar sus días o cerrarlos metiéndolea su rutina", señaló.Coronado explicó que las distintas disciplinas se han vuelto complementarias y que elha llevado a muchas personas a combinar las carreras al aire libre condentro de los gimnasios.Como resultado, los espacios destinados ahan perdido participación frente a áreas dey máquinas especializadas para. Según el directivo, cada vez más usuarios comprenden que el desarrollo muscular es fundamental para mejorar el desempeño deportivo y preservar la salud a largo plazo.Entre lasque observa la compañía destaca el crecimiento deleny un mayor interés porense ha convertido en un músculo que las personas entrenan mucho. No solamente por un, sino porque existe cada vez más evidencia sobre su relación con lay la longevidad", afirmó.Coronado añadió que también se observa una mayor participación deen programas de fuerza, impulsadas por la búsqueda de preservary prevenir padecimientos asociados al envejecimiento, como laEl directivo explicó que muchas de lasque llegan alya se observan en, aunque con una velocidad de adopción mayor. En ese país, lasy la integración delcomo parte de unhan alcanzado un mayor desarrollo."En México vemos la tendencia, pero no necesariamente a la misma velocidad. Vamos avanzando, pero la adopción es un poco más rezagada que la de", comentó.Añadió que, al igual que ocurre en el mercado brasileño, elha dejado de ser visto únicamente como un espacio para desarrollary se ha convertido en una herramienta para impulsar ely fomentar hábitos de vida más saludables.Pese al entorno económico,mantendrá su estrategia de. La compañía abrió 30 unidades en el primer semestre y prevé cerrar 2026 con alrededor de, con lo que alcanzaría cerca de 600 gimnasios en el país. En suma, la cadena de gimnasios superó los 1.3 millones de usuarios en territorio nacional.Coronado afirmó que la empresa no contempla desacelerar susy continuará con supara acercar sus servicios a unde personas.