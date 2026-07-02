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¿PREDIJERON UNA FINAL EN EL MUNDIAL?

USUARIOS REVIVIERON UN SEGMENTO DE ESTA FAMILIA, QUE, SEGÚN HABRÍA ANTICIPADO UNA HIPOTÉTICA FINAL PARA EL TRI. EL CAPÍTULO ES "FAMILIA PELIGROSA", EPISODIO 183 DE LA SERIE

Por El Universal

Julio 02, 2026 03:00 a.m.
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      CIUDAD DE MÉXICO.- La victoria de México por 2-0 sobre Ecuador, que aseguró el pase del Tricolor a los octavos de final de la Copa del Mundo, no solo desató los festejos de la afición, sino también una nueva ola de teorías en redes sociales. En las últimas horas, usuarios revivieron un episodio de "Los Simpson" que, según algunos internautas, habría anticipado una hipotética final para México. 

      El capítulo en cuestión es "Familia peligrosa" (The Cartridge Family), el episodio 183 de la serie y sexto de la novena temporada, estrenado en 1997. La historia comienza con una transmisión de la Asociación Continental de Futbol de Springfield, que promociona un partido entre México y Portugal bajo la pregunta: "¿Qué país es el más grande del mundo?". La expectativa por el encuentro lleva a miles de aficionados al estadio, entre ellos la familia Simpson. Sin embargo, el partido resulta tan aburrido que los asistentes comienzan a desesperarse y una discusión en las gradas termina convirtiéndose en una pelea campal. 

      Ese incidente provoca un aumento de la violencia en Springfield y lleva a Homero Simpson a comprar un arma para proteger a su familia, con lo que se desarrolla la trama principal. El fragmento se viralizó porque algunos usuarios consideran que Portugal será el rival del Tricolor en la final de la Copa del Mundo. Sin embargo, la teoría no tiene sustento en el propio episodio. En ningún momento se menciona que el partido forme parte de un Mundial, mucho menos que se trate de una final. 

      En realidad, se trata de un encuentro amistoso ficticio creado únicamente para dar inicio a la historia, en el que incluso se hace referencia al fallecido futbolista brasileño Pelé. A lo largo de los años, "Los Simpson" han sido relacionados con supuestas predicciones sobre política, tecnología, deportes y acontecimientos mundiales, por lo que cualquier escena que coincida con hechos actuales suele volverse viral y compararse con la vida real.

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