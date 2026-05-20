Ximena Pichel "Lady Racista" seguirá su proceso en libertad

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 20 (EL UNIVERSAL).- Un

otorgó la ampliación de la suspensión por dos meses a

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, conocida como "Lady Racista", por lo que seguirá en libertad su proceso por el delito de discriminación en agravio de un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).Pichel deberá someterse a undel Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México () y prestaral Estado, informaron fuentes ministeriales.A su salida de los juzgados de la, Ximenasi se presentó a los cursos, como se lo había ordenado un juez previamente.Mencionó que se encuentray pidió una disculpa por"Estoy tomandoporque para mi hijo y para mí, la verdad es que ha sidopasar por todo esto, pero bueno, nada, ya pasó, ya aprendimos y no me queda más que, pues, pedir una disculpa otra vez y nada más. No les puedo decir nada, pero de verdad les agradezco mucho que estén aquí".afirmó que ", nada más".Dijo que la información sobre su situación y losserán informados por