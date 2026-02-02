logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MAURICIO RECIBE EL BAUTISMO

Fotogalería

MAURICIO RECIBE EL BAUTISMO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Profeco va contra Ticketmaster por boletos de BTS

Procedimiento abierto y sanción millonaria tras quejas de fans.

Por El Universal

Febrero 02, 2026 09:38 a.m.
A
Profeco va contra Ticketmaster por boletos de BTS

 La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició un procedimiento por infracción a la ley en contra de Ticketmaster, derivado de las quejas presentadas por fans de la banda coreana BTS por los altos precios de los boletos para sus conciertos programados en mayo en la Ciudad de México.
Durante su intervención en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el procurador Federal del Consumidor, César Iván Escalante Ruiz, informó que la empresa fue notificada el pasado 28 de enero y enfrenta una multa por un monto superior a los 5 millones de pesos.
"Ya iniciamos un procedimiento por infracción a la ley contra Ticketmaster. La empresa proveedora tiene 10 días hábiles para ofrecer pruebas y manifestarse; este plazo concluye el 12 de febrero", detalló.
Escalante Ruiz agregó que, como segundo punto, Profeco notificó a plataformas de reventa de boletos.
Precisó que ya se emitieron exhortos vía electrónica a tres empresas: Viagogo, Stubhub y HelloTicket, con sedes en Estados Unidos, Suiza y España, respectivamente, para que se ajusten a la regulación nacional y eviten prácticas desleales en perjuicio de las personas consumidoras.
Advirtió que, en caso de no obtener respuesta, se iniciarán acciones legales y administrativas, que podrían incluir procedimientos por infracciones a la ley y posibles restricciones de operación de estas plataformas en México.
Finalmente, el procurador señaló que Profeco trabaja en la elaboración de lineamientos para regular la publicidad, información y venta de boletos para conciertos, festivales y espectáculos.
Explicó que estos se desarrollan en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y se prevé que sean publicados en las próximas semanas en el Diario Oficial de la Federación.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Profeco va contra Ticketmaster por boletos de BTS
Profeco va contra Ticketmaster por boletos de BTS

Profeco va contra Ticketmaster por boletos de BTS

SLP

El Universal

Procedimiento abierto y sanción millonaria tras quejas de fans.

ROMPE ReCORD
ROMPE ReCORD

ROMPE ReCORD

SLP

EFE

SE CONVIERTE EN EL ARTISTA MÁS PREMIADO DE LA EDICIÓN AL TRIUNFAR EN CINCO MENCIONES Y EN EL RAPERO MÁS GALARDONADO DE TODOS LOS TIEMPOS

Olivia Dean se lleva el Grammy a Mejor Nuevo Artista en una noche histórica
Olivia Dean se lleva el Grammy a Mejor Nuevo Artista en una noche histórica

Olivia Dean se lleva el Grammy a Mejor Nuevo Artista en una noche histórica

SLP

AP

La cantante británica Olivia Dean sorprende al ganar el Grammy a Mejor Nuevo Artista

Bad Bunny conmovió al rechazar a ICE en los Grammy
Bad Bunny conmovió al rechazar a ICE en los Grammy

Bad Bunny conmovió al rechazar a ICE en los Grammy

SLP

El Universal

El llamado 'Conejo Malo' promueve el amor y la unidad en su intervención