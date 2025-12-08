SUBASTAN RELOJ DE FRANCIS FORD COPPOLA POR 10,8 MDD

Un reloj de lujo personalizado de la casa suiza F.P. Journe, único en su clase y perteneciente al director Francis Ford Coppola se ha subastando y ha alcanzado el precio récord de 10,8 millones de dólares.

Según informa The Hollywood Reporter (THR), el ‘Journe FFC Prototype’, del que también fue codiseñador el cineasta, se encontraba entre los siete relojes ofrecidos anoche en la subasta de la firma Phillips en Nueva York.

El reloj de pulsera se vendió a un postor telefónico anónimo tras 11 minutos de puja, según un comunicado de prensa que recoge THR. Esta venta marca el precio más alto alcanzado por un reloj en una subasta en Estados Unidos desde la venta por Phillips en 2017 del Rolex “Paul Newman” Daytona que perteneció al actor estadounidense.

“Nos emocionó el resultado del ‘F.P. Journe FFC Prototype’ de Francis Ford Coppola.

La importancia de este reloj, que representa la colaboración creativa definitiva entre dos de las mentes más brillantes de la historia del cine y la relojería, es innegable”, declaró Paul Boutros, vicepresidente y director de relojes para América de Phillips, a The Hollywood Reporter.