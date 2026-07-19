Madonna, Shakira, Dudamel, BTS y los Muppets iluminan espectáculo de medio tiempo

Madonna inauguró el espectáculo de medio tiempo del Mundial el domingo con su éxito dance-pop de 2000 "Music", acompañada por estrellas brasileñas del fútbol de antaño, Ronaldo y Ronaldinho. Comenzó con un segmento aparentemente pregrabado en una pista de patinaje antes de que ella entrara al estadio en un buggy de dunas, cantando: "Music, makes the people come together".

El director venezolano Gustavo Dudamel condujo a una orquesta a través del himno deportivo de White Stripes "Seven Nation Army", mientras Animal y otros Muppets se movían y se sacudían al ritmo.

Las sensaciones del K-pop BTS salieron al campo momentos después, vestidos de rojo y negro, cantando "Dynamite".

Para promocionar la próxima temporada de "Ted Lasso", Jason Sudeikis y Brendan Hunt, en personaje, animaron a Justin Bieber, quien cambió el tempo con la balada "Everything Hallelujah". Luego Shakira y Burna Boy interpretaron su himno "Dai Dai", que se escuchó antes de los 104 saques iniciales en este torneo.

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El espectáculo cerró con un coro de estudiantes de primaria de Staten Island.

Actuaciones previas

Jennifer Hudson, Robbie Williams y otros interpretaron una serie de himnos, Post Malone llevó un éxito antiguo y una canción nueva, y Tom Cruise pronunció un discurso entusiasta y sincero para animar al público en la ceremonia de clausura previa a la final de la Copa del Mundo.

El cantante británico y exintegrante de Take That, Williams, interpretó su himno de la FIFA "Desire", con un conjunto deportivo azul adornado con pedrería. Lo acompañaron Nicole Scherzinger, integrante de Pussycat Dolls, y la cantante italiana Laura Pausini, con vestidos azules con lentejuelas. Williams había lanzado la canción hace un año, pero publicó una nueva versión con las dos artistas a principios de semana.

El streamer IShowSpeed fue el primero en salir al campo para interpretar su canción con temática de la Copa del Mundo, "Champions", sobre una imagen del Edificio Empire State. Después apareció Post Malone, que caminó hasta el césped del estadio de Nueva York/Nueva Jersey, cubierto con una lona que mostraba el perfil urbano de Nueva York. Cantó una canción completamente nueva, "Chrome Heartbreaker", y se le unió Swae Lee para interpretar su dueto de 2018 "Sunflower" en un escenario cargado de hexágonos en el centro del campo.

Tom Cruise, que también formó parte de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París, los siguió con un discurso, vestido con polo y jeans.

"Hoy solo quedan dos equipos: ¡España!", dijo Cruise, y se detuvo para escuchar los vítores antes de añadir: "¡y Argentina!"

"Celebremos un torneo que unió al mundo", expresó.

La mayoría de los himnos nacionales se reprodujeron por altavoces durante el torneo, pero el domingo se interpretaron en vivo. Jennifer Hudson, ganadora de un EGOT (Emmy, Grammy, Oscar, Tony) y presentadora de un programa de entrevistas, cantó el himno estadounidense "The Star-Spangled Banner". Con un traje blanco ribeteado en rojo, blanco y azul, se colocó frente a una hilera de banderas del mundo y cantó a capela antes de que se le sumara una banda de metales.

Spanish Brass interpretó la pieza instrumental de España "La Marcha Real", seguida del "Himno Nacional Argentino", cantado por la estrella pop María Becerra, vestida con un traje vaporoso que recordaba a la bandera argentina.