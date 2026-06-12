Galindo busca protagonismo político: Gallardo (video)

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos busca posicionarse como la oposición del Gobierno del Estado, a través de la libertad de expresión, acusó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Refirió que el edil priista está haciendo lo correcto en su intento por generar simpatía entre la ciudadanía, "pero no me voy a prestar que me use de trampolín", manifestó.

Previo a inaugurar el puente del cruce carretera Rioverde y Anillo Periférico Oriente, aseveró que el comportamiento de Galindo Ceballos se trata de un "golpeo político", cuyas acciones son entendibles por los tiempos políticos.

En entrevista, el mandatario estatal dijo todo se trata de una dinámica para lograr ubicarse como un candidato de oposición.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

?? | Galindo busca protagonismo político: Gallardo

- "No me voy a prestar que me use de trampolín", señala

Checa la nota: ?? https://t.co/gwdhwSd2TA pic.twitter.com/iS8LNOltcX — Pulso Online (@pulso_mx) June 12, 2026

"Yo no voy a decir nada en contra del alcalde, porque lo que él quiere es foco, es protagonismo, es querer decir que es la única oposición del estado y está bien y es correcto", concluyó.