Beca Rita Cetina: último depósito para beneficiarios con apellidos T a Z

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Beca Rita Cetina 2026

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Viernes,de 2026 09:35 | Información General | BECA-RITA CETINACIUDAD DE MÉXICO, junio 12 (EL UNIVERSAL).- Este vierneselde lallega a su fin, pues concluirá la jornada de dos semanas de dispersiones para las y los beneficiarios enEste pago es el último que recibirán los derechohabientes en ely corresponde alde este año.Laes un programa dirigido ainscritos ende nivel básico. Está impulsado por la(SEP) y lapara el Bienestar Benito Juárez (), y tiene como objetivo disminuir la deserción escolar de niñas, niños y adolescentes a nivel nacional mediante un apoyo económico para cubrir algunos costos de sus estudios.sude laHOY,De acuerdo con eloficial, emitido por las autoridades de la, este viernesle corresponde recibir sudel2026 a aquellos beneficiarios cuyocomienza con las letras:· T· U· V· W· X· Y· ZLos pagos se depositan directamente a lasdelde cada familia y el dinero estará disponible a partir de la fecha indicada en el calendario oficial.Es importante recordar que aunque los derechohabientes reciben su último, no es necesario que acudan inmediatamente a una sucursal delpara retirar el dinero. Pueden monitorearlo o transferirlo a través de lao pagando con lay establecimientos que acepten este método de pago.¿Cuánto reciben los beneficiarios de laPara el, las autoridades fijaron que el programa otorga la cantidad debimestrales a las familias con por lo menos un estudiante inscrito en algún grado de secundaria.Asimismo, se otorgan otrospor cadade la misma familia que también curse en ely se registre al apoyo económico.Esto quiere decir que lasreciben. Si se registró a, reciben 1,900 + 700 pesos; y así respectivamente.