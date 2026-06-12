Beca Rita Cetina: último depósito para beneficiarios con apellidos T a Z
Los depósitos se realizan en tarjetas del Banco del Bienestar y pueden usarse sin acudir a sucursales.
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Beca Rita Cetina 2026: quién recibe su
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depósito hoy, 12 de junio
Viernes, 12 de junio de 2026 09:35 | Información General | BECA-RITA CETINA
CIUDAD DE MÉXICO, junio 12 (EL UNIVERSAL).- Este viernes 12 de junio el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina llega a su fin, pues concluirá la jornada de dos semanas de dispersiones para las y los beneficiarios en modalidad de continuidad.
Este pago es el último que recibirán los derechohabientes en el ciclo escolar 2025-2026 y corresponde al bimestre mayo-junio de este año.
La Beca Rita Cetina es un programa dirigido a familias con estudiantes inscritos en escuelas públicas de nivel básico. Está impulsado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), y tiene como objetivo disminuir la deserción escolar de niñas, niños y adolescentes a nivel nacional mediante un apoyo económico para cubrir algunos costos de sus estudios.
¿Quién recibe su depósito de la Beca Rita Cetina HOY, 12 de junio?
De acuerdo con el calendario de pagos oficial, emitido por las autoridades de la CNBBBJ, este viernes 12 de junio le corresponde recibir su depósito del bimestre mayo-junio 2026 a aquellos beneficiarios cuyo primer apellido comienza con las letras:
· T
· U
· V
· W
· X
· Y
· Z
Los pagos se depositan directamente a las tarjetas del Banco del Bienestar de cada familia y el dinero estará disponible a partir de la fecha indicada en el calendario oficial.
Es importante recordar que aunque los derechohabientes reciben su último depósito hoy, no es necesario que acudan inmediatamente a una sucursal del Banco del Bienestar para retirar el dinero. Pueden monitorearlo o transferirlo a través de la app del banco o pagando con la tarjeta en negocios y establecimientos que acepten este método de pago.
¿Cuánto reciben los beneficiarios de la Beca Rita Cetina?
Para el ciclo 2025-2026, las autoridades fijaron que el programa otorga la cantidad de mil 900 pesos bimestrales a las familias con por lo menos un estudiante inscrito en algún grado de secundaria.
Asimismo, se otorgan otros 700 pesos adicionales por cada alumno de la misma familia que también curse en el nivel escolar y se registre al apoyo económico.
Esto quiere decir que las familias con 1 estudiante reciben 1,900 pesos. Si se registró a 2 alumnos, reciben 1,900 + 700 pesos; y así respectivamente.
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