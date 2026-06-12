Realizarán "Desfile Mundialista" en Paseo de la Reforma

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Como parte de la cartelera cultural que tiene la

con motivo de la

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, este sábado 13 de junio tendrá lugar el "" que llenará de fútbol y cultura mexicana elEl evento busca atraer tanto a capitalinos como extranjeros que visitan la CDMX con motivo de la justa deportiva. Contará con más de, 10 carros y 10 comparsas que recorrerán la avenida más importante de la ciudad desde la fuente de la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución, a partir de las"¡Prepárense para unainolvidable! Acompáñanos en el desfile "", un recorrido lleno de color, música, danza y cultura mexicana que celebra la pasión por el futbol desde el espacio público", invitó este viernes lalocal.¿Qué habrá en elde la CDMX?El recorrido delserá deen los que los visitantes podrán disfrutar de una mezcla de elementos de las distintas expresiones culturales tanto de México como de la CDMX, por ejemplo, tradiciones de los pueblos originarios y el, junto con elementos relacionados con el tema del momento: el fútbol.Habrá homenajes a "héroes mundialistas" que ha albergado la, como; así como distintos, con temáticas diversas. Uno de estos carros tratará sobre el juego de pelota con un contingente de 59; otro carro alegórico tendrá unadedicada a las leyendas del futbol; habrá una comparsa compuesta por 50 catrinas; un carro alegórico sobre Xochimilco con una trajinera gigante rodante y comparsas de los pueblos originarios de lacon charros, chinelos y tres: un cacomixtle, un ajolote y un colibrí.También habrá comparsas de colibríes, de mariposas monarca y de losde cada uno de los estados de la República, además de un carro alegórico "sonidero" conPara hacer referencia a la época mundialista, habrá elementos relacionados con los otros mundiales de los que México ha sido sede, por ejemplo un globo gigante que recordará a, que fue la mascota de 1970; un carro alegórico de México 70 con el festejo decon su sombrero de charro tras ganar la Copa del Mundo; un carro alegórico en reconocimiento a las participantes del Mundial Femenil de 1971; un globo gigante de la mascota del 86, Pique y un carro alegórico de México 86 con