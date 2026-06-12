Sheinbaum reconoce mensaje del Papa León XIV sobre migración

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La presidenta

el pronunciamiento que hizo el

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sobre la migración y con la que denunció la indiferencia contra las personas migrantes."Eltiene una visión de la iglesia muy cercana a los pobres, a los vulnerables en su versión, pero también parecida a la del", dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este viernes 12 de junio en Palacio Nacional."Más que apoyo a la migración, es ela los a los que tienen que salir de sus países y llegar a otros países por diferentes motivos, principalmente económicos o de violencia también puede ser, o dey otro tipo de afectaciones naturales", añadió.Desde el centro de acogida "Las Raíces", en, el Papa mandó un mensaje para las personas migrantes: "No importa de dónde vengas, el amor de Dios no conoce fronteras".ni expedientes, ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás" (...) No entreguen su existencia a quienes. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo, de dinero, de silencio o de su libertad. Esas falsas promesas son ´cantos de sirenas´, son", externó en las Islas Canarias.