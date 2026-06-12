Sheinbaum reconoce mensaje del Papa León XIV sobre migración
El Papa León XIV envió un mensaje desde Tenerife para personas migrantes, enfatizando el amor sin fronteras de Dios.
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La presidentaClaudia Sheinbaum Pardoreconoció el pronunciamiento que hizo el
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Papa León XIV sobre la migración y con la que denunció la indiferencia contra las personas migrantes.
"El Papa León XIV tiene una visión de la iglesia muy cercana a los pobres, a los vulnerables en su versión, pero también parecida a la del Papa Francisco", dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este viernes 12 de junio en Palacio Nacional.
"Más que apoyo a la migración, es el trato humano a los a los que tienen que salir de sus países y llegar a otros países por diferentes motivos, principalmente económicos o de violencia también puede ser, o de problemas de inundaciones y otro tipo de afectaciones naturales", añadió.
Desde el centro de acogida "Las Raíces", en Tenerife, el Papa mandó un mensaje para las personas migrantes: "No importa de dónde vengas, el amor de Dios no conoce fronteras".
"No son números ni expedientes, ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás" (...) No entreguen su existencia a quienes comercian con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo, de dinero, de silencio o de su libertad. Esas falsas promesas son ´cantos de sirenas´, son industrias de muerte", externó en las Islas Canarias.
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