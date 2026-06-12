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Sheinbaum reconoce mensaje del Papa León XIV sobre migración

El Papa León XIV envió un mensaje desde Tenerife para personas migrantes, enfatizando el amor sin fronteras de Dios.

Por El Universal

Junio 12, 2026 01:12 p.m.
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Sheinbaum reconoce mensaje del Papa León XIV sobre migración
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      La presidenta

      Claudia Sheinbaum Pardo
      reconoció el pronunciamiento que hizo el

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      Papa León XIV sobre la migración y con la que denunció la indiferencia contra las personas migrantes.
      "El Papa León XIV tiene una visión de la iglesia muy cercana a los pobres, a los vulnerables en su versión, pero también parecida a la del Papa Francisco", dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este viernes 12 de junio en Palacio Nacional.
      "Más que apoyo a la migración, es el trato humano a los a los que tienen que salir de sus países y llegar a otros países por diferentes motivos, principalmente económicos o de violencia también puede ser, o de problemas de inundaciones y otro tipo de afectaciones naturales", añadió.
      Desde el centro de acogida "Las Raíces", en Tenerife, el Papa mandó un mensaje para las personas migrantes: "No importa de dónde vengas, el amor de Dios no conoce fronteras".
      "No son números ni expedientes, ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás" (...) No entreguen su existencia a quienes comercian con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo, de dinero, de silencio o de su libertad. Esas falsas promesas son ´cantos de sirenas´, son industrias de muerte", externó en las Islas Canarias.

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