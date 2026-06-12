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Culturas prehispánicas y Shakira coronan apertura del Mundial

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Culturas prehispánicas y Shakira coronan apertura del Mundial

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¡CELEBRAN EL TRIUNFO DE MÉXICO!

VIVEN LA PASIÓN DEL FUTBOL EN EL CDP

Por Maru Bustos PULSO

Junio 12, 2026 03:00 a.m.
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Familias, grupos de amigos, parejas y niños se reunieron en la terraza del Club Deportivo Potosino, donde en una pantalla gigante siguieron de cerca la ceremonia inaugural del Mundial 2026 y disfrutaron de las acciones del partido de México Vs Sudáfrica.

Con orgullo, los ahí reunidos lucieron la camiseta de la Selección Mexicana para apoyar a los jugadores que al final de un emocionante partido se impusieron en el marcador con un 2 a 0.

El amor, la lealtad y la esperanza puesta en la Selección Mexicana fue palpable entre quienes vivieron la fiesta del futbol en medio de instantes de emoción, de angustia, suspenso, los gritos, las porras, los ¡vamos México!, ¡si se puede!,  Y al final los rostros de felicidad por el primer triunfo de "El TRI" en esta copa mundialista.

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