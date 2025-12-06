Convocan para ser policía municipal

Cerritos.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal abre convocatoria para que jóvenes puedan formar parte de la corporación policíaca municipal, se les ofrece un salario de más de 13 mil mensuales, además de otras prestaciones.

Autoridades dieron a conocer que se requiere aumentar la plantilla de personal de la corporación policiaca.

Es por ello que se invita a la población en general, para que formen parte del equipo que brinde seguridad a la población de este municipio.

Podrán participar mujeres y hombres mayores de 18 años de edad, que tengan vocación de servicio.

Los requisitos son acta de nacimiento, secundaria concluida, Curp, carta de no antecedentes penales, cartilla militar.

Así como constancia de situación fiscal, curriculum vitaee, saber conducir.

Los aspirantes serán enviados a realizar los exámenes de control y confianza, finalmente se dio a conocer que recibirán un pago de 13,200 pesos mensuales.