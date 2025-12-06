logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡OTRO AÑO RADIANTE Y FELIZ!

Fotogalería

¡OTRO AÑO RADIANTE Y FELIZ!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Sin aprobar el Congreso alza a tarifa del agua

El organismo operador Dapas, ya presentó solicitud

Por Redacción

Diciembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Sin aprobar el Congreso alza a tarifa del agua

CIUDAD VALLES. -Sigue Congreso del Estado sin dar a conocer si aprobó o no la propuesta de aumento de la tarifa del agua que presentó la Dapas, de acuerdo con el director de este organismo, Óscar Osmín Meraz Echeverría.

Hace unas semanas, la Dapas entregó su propuesta de incremento al servicio de agua al Congreso del Estado, pero los diputados solamente han aprobado un 4.93 por ciento en uso industrial o empresarial, todavía está pendiente revisar la tarifa del uso doméstico, donde algunos organismos operadores están solicitando un incremento.

El funcionario explicó que el 10 por ciento de las tarifas que entre los 52 mil usuarios son empresas e industrias, mientras que el 90 por ciento, algo así como 46 mil clientes, siguen a la espera de la noticia legislativa.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Abandonan mascotas en Chupaderos
Abandonan mascotas en Chupaderos

Abandonan mascotas en Chupaderos

SLP

Carmen Hernández

Atiende el Dif a mujer con cáncer en el IMSS
Atiende el Dif a mujer con cáncer en el IMSS

Atiende el Dif a mujer con cáncer en el IMSS

SLP

Redacción

Estudiantes visitan la Feria Profesiogáfica
Estudiantes visitan la Feria Profesiogáfica

Estudiantes visitan la Feria Profesiogáfica

SLP

Redacción

Anciano se extravía en un cerro
Anciano se extravía en un cerro

Anciano se extravía en un cerro

SLP

Carmen Hernández