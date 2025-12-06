Sin aprobar el Congreso alza a tarifa del agua

CIUDAD VALLES. -Sigue Congreso del Estado sin dar a conocer si aprobó o no la propuesta de aumento de la tarifa del agua que presentó la Dapas, de acuerdo con el director de este organismo, Óscar Osmín Meraz Echeverría.

Hace unas semanas, la Dapas entregó su propuesta de incremento al servicio de agua al Congreso del Estado, pero los diputados solamente han aprobado un 4.93 por ciento en uso industrial o empresarial, todavía está pendiente revisar la tarifa del uso doméstico, donde algunos organismos operadores están solicitando un incremento.

El funcionario explicó que el 10 por ciento de las tarifas que entre los 52 mil usuarios son empresas e industrias, mientras que el 90 por ciento, algo así como 46 mil clientes, siguen a la espera de la noticia legislativa.