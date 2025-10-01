San Luis avanza por la responsabilidad social del Cabildo

Los avances y logros que registra la capital son resultado del respaldo de todos los sectores, de la población y de un Cabildo íntegro, que pone el beneficio de la ciudadanía antes que el interés personal o partidista, afirmó el Alcalde Enrique Galindo Ceballos.

En materia de gobernanza municipal, informó que hace un año, al iniciar este segundo periodo en la administración municipal, se estableció un gran acuerdo entre los 18 integrantes del Cabildo, que representan a 6 diferentes partidos: la ciudad es primero.

Galindo Ceballos hizo énfasis en que este acuerdo político se refleja en que, de los 138 acuerdos tomados en el Cabildo, el 96% han sido por unanimidad, lo que refleja el compromiso, la responsabilidad y la concordancia política de regidores y síndicos.

Indicó que la primer tarea del Gobierno Municipal en materia de obras y programas, tiene qué ver con los presupuestos, aspecto en el que el Cabildo ha sido muy responsable al aprobar acciones extraordinarias, así como las medidas para que se lograra incrementar la recaudación propia en un 59 por ciento.

En este sentido, el Alcalde capitalino destacó también que los logros son resultado de la gran voluntad y responsabilidad de la población, ya que el 81% de cuentas catastrales se cubren puntualmente, recaudación que es destinada a las obras y acciones que requiere la ciudad.