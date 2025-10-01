logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡EJEMPLO DE FORTALEZA!

Fotogalería

¡EJEMPLO DE FORTALEZA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

San Luis avanza por la responsabilidad social del Cabildo

Se han logrado 138 acuerdos, de los cuales el 96% han sido aprobados por unanimidad

Por Redacción

Octubre 01, 2025 03:00 a.m.
A
San Luis avanza por la responsabilidad social del Cabildo

Los avances y logros que registra la capital son resultado del respaldo de todos los sectores, de la población y de un Cabildo íntegro, que pone el beneficio de la ciudadanía antes que el interés personal o partidista, afirmó el Alcalde Enrique Galindo Ceballos.

En materia de gobernanza municipal, informó que hace un año, al iniciar este segundo periodo en la administración municipal, se estableció un gran acuerdo entre los 18 integrantes del Cabildo, que representan a 6 diferentes partidos: la ciudad es primero.

Galindo Ceballos hizo énfasis en que este acuerdo político se refleja en que, de los 138 acuerdos tomados en el Cabildo, el 96% han sido por unanimidad, lo que refleja el compromiso, la responsabilidad y la concordancia política de regidores y síndicos.

Indicó que la primer tarea del Gobierno Municipal en materia de obras y programas, tiene qué ver con los presupuestos, aspecto en el que el Cabildo ha sido muy responsable al aprobar acciones extraordinarias, así como las medidas para que se lograra incrementar la recaudación propia en un 59 por ciento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En este sentido, el Alcalde capitalino destacó también que los logros son resultado de la gran voluntad y responsabilidad de la población, ya que el 81% de cuentas catastrales se cubren puntualmente, recaudación que es destinada a las obras y acciones que requiere la ciudad.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

San Luis avanza por la responsabilidad social del Cabildo
San Luis avanza por la responsabilidad social del Cabildo

San Luis avanza por la responsabilidad social del Cabildo

SLP

Redacción

Se han logrado 138 acuerdos, de los cuales el 96% han sido aprobados por unanimidad

Temen que aumente inseguridad con antros en Carranza
Temen que aumente inseguridad con antros en Carranza

Temen que aumente inseguridad con antros en Carranza

SLP

Samuel Moreno

Vía Alterna debe cumplir con procesos y certificaciones
Vía Alterna debe cumplir con procesos y certificaciones

Vía Alterna debe cumplir con procesos y certificaciones

SLP

Martín Rodríguez

Apunta la Comparmex y agrega que es importante que la responsabilidad recaiga en empresas certificadas y potosinas

Vandalizan paraderos de MetroRed
Vandalizan paraderos de MetroRed

Vandalizan paraderos de MetroRed

SLP

Flor Martínez

Araceli Martínez Acosta anuncia medidas para evitar daños en paraderos de MetroRed.