SHAKIRA DESCONOCE LA LOGÍSTICA DE SU SHOW EN FINAL DEL MUNDIAL

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Shakira dejó al descubierto que aún no última algunos detalles del show que presentará en la final del Mundial 2026; al ser entrevistada, mostró que no conocía en qué momento del juego se presentaría, si al inicio o en el intermedio. La cantante colombiana ofreció varias entrevistas, vía remota, a diferentes medios de comunicación, uno de ellos fue "Capital FM", un medio inglés en donde fue cuestionada acerca de los pormenores que girarán en torno al espectáculo que ofrecerá el domingo, 19 de julio, cuando se conozca qué país se llevará la copa. Firme, "la Loba" dijo que, tal y como ocurrió durante la inauguración del Mundial, arribaría al escenario del Estadio de Nueva York / Nueva Jersey, antes de que diera inicio el juego final. Sin embargo, su asistente, Diana, la corrigió, informándola que, en realidad, su participación dentrá lugar en el medio tiempo. "Bueno, no sé si será al principio o al medio tiempo, será cuando comience".